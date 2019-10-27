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27 Ekim 2019, Pazar
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‘Tek yürektik’

‘Tek yürektik’

ekibin eski yıldızı , 1998-99 sezonunda forma giydiği 'u anlattı. "O zaman takımda tek yürek gibiydik. Karaman da futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor. Bunu görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

ekibin eski yıldızı , 1998-99 sezonunda forma giydiği 'u anlattı. "O zaman takımda tek yürek gibiydik. Karaman da futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor. Bunu görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

STADIMIZ HARİKA OLMUŞ
Kevin Campbell, Stadı'nı çok beğendiğini söyledi. Campbell "Stadı gezdim. Harika olmuş. Taraftarın bana olan ilgisi, davranışları ve samimeyi de müthişti. Aynı futbol oynadığım dönemdeki gibiydi. Hiçbir şey değişmemiş" dedi.


UĞURCAN MÜTHİŞ
Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, Uğurcan Çakır'ın müthiş bir kaleci olduğunu söyledi. Campbell "Onun birçok maçını seyrettim. Komple bir kaleci. İngiliz takımlarının onu yakından takip ettiğini de biliyorum. Geleceği çok parlak" şeklinde konuştu.

  1. 27.10.2019
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