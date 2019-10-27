‘Tek yürektik’
Karadeniz ekibin eski yıldızı Kevin Campbell, 1998-99 sezonunda forma giydiği Trabzonspor'u anlattı. İngiliz futbolcu "O zaman takımda tek yürek gibiydik. Şimdi Ünal Karaman da futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor. Bunu görebiliyorum" ifadelerini kullandı.
Karadeniz ekibin eski yıldızı Kevin Campbell, 1998-99 sezonunda forma giydiği Trabzonspor'u anlattı. İngiliz futbolcu "O zaman takımda tek yürek gibiydik. Şimdi Ünal Karaman da futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor. Bunu görebiliyorum" ifadelerini kullandı.
STADIMIZ HARİKA OLMUŞ
Kevin Campbell, Şenol Güneş Stadı'nı çok beğendiğini söyledi. Campbell "Stadı gezdim. Harika olmuş. Taraftarın bana olan ilgisi, davranışları ve samimeyi de müthişti. Aynı futbol oynadığım dönemdeki gibiydi. Hiçbir şey değişmemiş" dedi.
UĞURCAN MÜTHİŞ
Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, Uğurcan Çakır'ın müthiş bir kaleci olduğunu söyledi. Campbell "Onun birçok maçını seyrettim. Komple bir kaleci. İngiliz takımlarının onu yakından takip ettiğini de biliyorum. Geleceği çok parlak" şeklinde konuştu.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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