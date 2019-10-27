‘Tek yürektik’

Karadeniz ekibin eski yıldızı Kevin Campbell, 1998-99 sezonunda forma giydiği Trabzonspor'u anlattı. İngiliz futbolcu "O zaman takımda tek yürek gibiydik. Şimdi Ünal Karaman da futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor. Bunu görebiliyorum" ifadelerini kullandı.



STADIMIZ HARİKA OLMUŞ

Kevin Campbell, Şenol Güneş Stadı'nı çok beğendiğini söyledi. Campbell "Stadı gezdim. Harika olmuş. Taraftarın bana olan ilgisi, davranışları ve samimeyi de müthişti. Aynı futbol oynadığım dönemdeki gibiydi. Hiçbir şey değişmemiş" dedi.



UĞURCAN MÜTHİŞ

Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, Uğurcan Çakır'ın müthiş bir kaleci olduğunu söyledi. Campbell "Onun birçok maçını seyrettim. Komple bir kaleci. İngiliz takımlarının onu yakından takip ettiğini de biliyorum. Geleceği çok parlak" şeklinde konuştu.