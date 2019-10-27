Trabzonsporlu Sosa kaplumbağa besledi

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, izin gününde kızlarıyla birlikte Ortahisar Belediyesi'ne ait Ekopark'ta stres attı. Parkta uzun uzun vakit geçiren Sosa ve kızları, ekolojik havuzdaki balıkları ve kaplumbağaları da besledi. Ona ilgi büyüktü.