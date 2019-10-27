Trabzonsporlu Sosa kaplumbağa besledi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonsporlu Sosa kaplumbağa besledi

Trabzonsporlu Sosa kaplumbağa besledi

Trabzonsporlu Sosa kaplumbağa besledi

'un Arjantinli futbolcusu , kızlarıyla birlikte 'ne ait Ekopark'ta stres attı. Parkta uzun uzun vakit geçiren Sosa ve kızları, ekolojik havuzdaki balıkları ve kaplumbağaları da besledi. Ona ilgi büyüktü.

'un Arjantinli futbolcusu , kızlarıyla birlikte 'ne ait Ekopark'ta stres attı. Parkta uzun uzun vakit geçiren Sosa ve kızları, ekolojik havuzdaki balıkları ve kaplumbağaları da besledi. Ona ilgi büyüktü.

  1. 27.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonsporlu Sosa kaplumbağa besledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN