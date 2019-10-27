Trabzonsporlu Sosa kaplumbağa besledi
Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, izin gününde kızlarıyla birlikte Ortahisar Belediyesi'ne ait Ekopark'ta stres attı. Parkta uzun uzun vakit geçiren Sosa ve kızları, ekolojik havuzdaki balıkları ve kaplumbağaları da besledi. Ona ilgi büyüktü.
Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, izin gününde kızlarıyla birlikte Ortahisar Belediyesi'ne ait Ekopark'ta stres attı. Parkta uzun uzun vakit geçiren Sosa ve kızları, ekolojik havuzdaki balıkları ve kaplumbağaları da besledi. Ona ilgi büyüktü.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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