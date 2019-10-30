Alkışlar Yusuf’a
Geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kalan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Sarı'nın yeşil sahalara geri döndükten sonra forma giydiği Gaziantep ve Başakşehir maçlarındaki performansı göz doldurdu.
Geçtiğimiz aylarda menisküs ameliyatı olan ve yaklaşık 1 buçuk ay sahalardan uzak kalan Yusuf Sarı'nın geri dönüşü harika oldu... Geçen hafta Gaziantep karşılaşmasıyla sahalara dönen ve attığı golle moral bulan 20 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında 90+6'da Sörloth'un attığı golde asisti yapan isim olmayı başardı. Genç futbolcu, performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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