Alkışlar Yusuf’a

Geçtiğimiz aylarda menisküs ameliyatı olan ve yaklaşık 1 buçuk ay sahalardan uzak kalan Yusuf Sarı'nın geri dönüşü harika oldu... Geçen hafta Gaziantep karşılaşmasıyla sahalara dönen ve attığı golle moral bulan 20 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında 90+6'da Sörloth'un attığı golde asisti yapan isim olmayı başardı. Genç futbolcu, performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.