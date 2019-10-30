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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Alkışlar Yusuf’a

Alkışlar Yusuf’a

Geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kalan Trabzonsporlu futbolcu 'nın yeşil sahalara geri döndükten sonra forma giydiği ve maçlarındaki performansı göz doldurdu.

Geçtiğimiz aylarda menisküs ameliyatı olan ve yaklaşık 1 buçuk ay sahalardan uzak kalan 'nın geri dönüşü harika oldu... Geçen hafta karşılaşmasıyla sahalara dönen ve attığı golle moral bulan 20 yaşındaki oyuncu, karşısında 90+6'da Sörloth'un attığı golde asisti yapan isim olmayı başardı. Genç futbolcu, performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.

  1. 30.10.2019
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