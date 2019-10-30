Bayramımız kutlu olsun

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü 17.30'da oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Ünal Karaman yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup rejenerasyon, ikinci grupta ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. İdman öncesinde ise futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak Türk Bayrağımızla fotoğraf çektirdi.

BAYRAM MESAJI

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İşte Ağaoğlu'nun mesajı: "Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünde birlik ve beraberlik içinde olmanın eşsiz coşkusunun tüm milletimizce en derinden yaşanması temennileriyle..."