Bayramımız kutlu olsun
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da idman öncesinde futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak Türk Bayrağımızla fotoğraf çektirdi.
Bordo-mavililer, Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü 17.30'da oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Ünal Karaman yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup rejenerasyon, ikinci grupta ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. İdman öncesinde ise futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak Türk Bayrağımızla fotoğraf çektirdi.
BAYRAM MESAJI
Başkan Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İşte Ağaoğlu'nun mesajı: "Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünde birlik ve beraberlik içinde olmanın eşsiz coşkusunun tüm milletimizce en derinden yaşanması temennileriyle..."
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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