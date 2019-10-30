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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Bayramımız kutlu olsun

Bayramımız kutlu olsun

Süper Lig'in 10. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan 'da idman öncesinde futbolcular, Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak Türk Bayrağımızla fotoğraf çektirdi.

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü 17.30'da oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. Ünal Karaman yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup rejenerasyon, ikinci grupta ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. İdman öncesinde ise futbolcular Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak Türk Bayrağımızla fotoğraf çektirdi.

BAYRAM MESAJI

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim 'nı kutladı. İşte Ağaoğlu'nun mesajı: "Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünde birlik ve beraberlik içinde olmanın eşsiz coşkusunun tüm milletimizce en derinden yaşanması temennileriyle..."

  1. 30.10.2019
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