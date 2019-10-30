"Tek büyük Trabzonspor"

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, attığı son dakika golüyle haftayı beraberlikle kapatarak puanını 16'ya çıkardı. Ligde 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, sakat oyuncularının çokluğuna rağmen zirvede tutunmayı bildi. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun ve zorlu. Bu yolculukta umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. Biz kimlerle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Onlar da kendilerini biliyor. Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek büyük. Yaşasın" ifadelerini kullandı.