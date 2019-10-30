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30 Ekim 2019, Çarşamba
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"Tek büyük "

"Tek büyük Trabzonspor"

'un Süper Lig'in 9. haftasında ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından başkan yardımcısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek büyük. Yaşasın" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan , attığı son dakika golüyle haftayı beraberlikle kapatarak puanını 16'ya çıkardı. Ligde 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, sakat oyuncularının çokluğuna rağmen zirvede tutunmayı bildi. Başkan Yardımcısı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun ve zorlu. Bu yolculukta umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. Biz kimlerle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Onlar da kendilerini biliyor. Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek büyük. Yaşasın" ifadelerini kullandı.

  1. 30.10.2019
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