"Tek büyük Trabzonspor"
Trabzonspor'un Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek büyük. Yaşasın" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, attığı son dakika golüyle haftayı beraberlikle kapatarak puanını 16'ya çıkardı. Ligde 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, sakat oyuncularının çokluğuna rağmen zirvede tutunmayı bildi. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun ve zorlu. Bu yolculukta umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. Biz kimlerle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Onlar da kendilerini biliyor. Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek büyük. Yaşasın" ifadelerini kullandı.
- 30.10.2019
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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