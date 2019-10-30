Önce şampiyonluk

Başakşehir maçında Liverpool'un izlediği kaleci Uğurcan Çakır, hedefinin Milli Takım olduğunu söyledi. 23 yaşındaki eldiven, "Öncelikle hedefim Trabzonspor ve Milli Takım'a yardımcı olabilmek. Çok çalışıyorum, Mert ve bütün kalecilerden bir şey almaya çalışıyorum. Türkiye'de çok iyi kaleciler var" diye konuştu. "Trabzonspor'da şampiyon olduktan sonra Real Madrid, Barcelona gibi takımlar hedefte var mı?" sorusuna ise "İnşallah. Allah nasip ederse oturup konuşuruz. O zaman bakarız" cevabını verdi.