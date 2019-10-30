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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Önce şampiyonluk

İngiliz ekibi 'u peşine takan 'un başarılı filebekçisi , "Öncelikle hedefim Trabzonspor ve Milli Takım'a yardımcı olabilmek." şeklinde konuştu.

Başakşehir maçında 'un izlediği kaleci , hedefinin Milli Takım olduğunu söyledi. 23 yaşındaki eldiven, "Öncelikle hedefim ve Milli Takım'a yardımcı olabilmek. Çok çalışıyorum, Mert ve bütün kalecilerden bir şey almaya çalışıyorum. Türkiye'de çok iyi kaleciler var" diye konuştu. "Trabzonspor'da şampiyon olduktan sonra Real Madrid, Barcelona gibi takımlar hedefte var mı?" sorusuna ise "İnşallah. Allah nasip ederse oturup konuşuruz. O zaman bakarız" cevabını verdi.

  1. 30.10.2019
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