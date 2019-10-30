Önce şampiyonluk
İngiliz ekibi Liverpool'u peşine takan Trabzonspor'un başarılı filebekçisi Uğurcan Çakır, "Öncelikle hedefim Trabzonspor ve Milli Takım'a yardımcı olabilmek." şeklinde konuştu.
Başakşehir maçında Liverpool'un izlediği kaleci Uğurcan Çakır, hedefinin Milli Takım olduğunu söyledi. 23 yaşındaki eldiven, "Öncelikle hedefim Trabzonspor ve Milli Takım'a yardımcı olabilmek. Çok çalışıyorum, Mert ve bütün kalecilerden bir şey almaya çalışıyorum. Türkiye'de çok iyi kaleciler var" diye konuştu. "Trabzonspor'da şampiyon olduktan sonra Real Madrid, Barcelona gibi takımlar hedefte var mı?" sorusuna ise "İnşallah. Allah nasip ederse oturup konuşuruz. O zaman bakarız" cevabını verdi.
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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