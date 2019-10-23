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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: Biz bir aileyiz

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: Biz bir aileyiz

Trabzonspor'da ligde yakalanan çıkışın şifresini Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı. Ağaoğlu, "Biz mutlu bir aileyiz. Aile olunca, kenetlenince başarı kendiliğinden gelir. Kadromuzdaki oyuncuların hepsi burada olmaktan mutlu. Lig ve Avrupa'da başarılı olmak için çaba gösteriyoruz. Bu nedenle Krasnodar maçında taraftarlarımızın da arkamıza almak istiyoruz. Trabzonspor bulunduğu her alanda en büyük hedef neyse ona doğru koşmak ister. Avrupa'da başarmak istediğimiz çok şey var" dedi.

Trabzonspor'da ligde yakalanan çıkışın şifresini Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı. Ağaoğlu, "Biz mutlu bir aileyiz. Aile olunca, kenetlenince başarı kendiliğinden gelir. Kadromuzdaki oyuncuların hepsi burada olmaktan mutlu. Lig ve Avrupa'da başarılı olmak için çaba gösteriyoruz. Bu nedenle Krasnodar maçında taraftarlarımızın da arkamıza almak istiyoruz. Trabzonspor bulunduğu her alanda en büyük hedef neyse ona doğru koşmak ister. Avrupa'da başarmak istediğimiz çok şey var" dedi.

KARAR VERMEDİM
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanlığı ile ilgili Spor'a konuştu: "Bazı kulüpler benim başkan olmamı istiyor ama ben henüz kararımı vermedim. 'nin ocak ayında yürürlüğe sokacağı lisans talimatının ertelenmemesi gerek. Biz maddi ve idari şartlara tam olarak uyduk. Bize tanınan bütçenin dışına çıkmadık. Her kulüp bunlara uymak zorunda."

AĞAOĞLU MU KOÇ MU?
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanının kim olacağı belirsizliğini koruyor. 'ta başkanlık görevini Ahmet Nur Çebi'ye bırakan Fikret Orman'ın yerine yeni başkanını seçecek olan Kulüpler Birliği'nde iki isim ön plana çıktı: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve F.Bahçe Başkanı . Birçok Anadolu kulübünün yanı sıra ve G.Saray'ın tavrını Ahmet Ağaoğlu'ndan yana koyduğu öğrenilirken; , Antalya ve Ç.Rize'nin ise Ali Koç'u destekleyebileceği öğrenildi. Her iki başkanın henüz adaylık için son kararını vermediği ancak kendilerine gelen taleplere karşı duyarsız da olmadıkları öğrenildi.

  1. 23.10.2019
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