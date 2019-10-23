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23 Ekim 2019, Çarşamba
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'da gözler Avrupa’da

Trabzonspor'da gözler Avrupa’da

'de , ve FK maçlarını kazanarak son 3. haftada 9 puan çıkartan , yarın Avrupa Lig C Grubu 3. maçında temsilcisi ile evinde kritik maça çıkacak.

Grubunda iddiasını sürdürmek isteyen ekibi müsabakadan mutlak galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Grubunda oynadığı son iki maçta deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup olan bordo-mavililer evinde ise Basel ile 2-2 berabere kalarak 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

ÜNAL KARAMAN UYARDI
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden 'da , C Grubu'nda oynayacakları maçı öncesi oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu. Avrupa'da yollarına devam etmelerini için taraftarları önünde oynayacakları Krasnodar maçından mutlak galibiyetle ayrılmaları gerektiğini vurgulayan Karaman, sahadaki duruşlarını bozmadıkları takdirde Rus ekibi karşısında istediklerini alacaklarını belirtti.

70 İLE 500 TL ARASINDA
Fırtına'nın Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Krasnodar ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Saat 22.00'de yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: "Kategori 1 500 TL, Kategori 2 400 TL, Kategori 3 300 TL, Kategori 4 200 TL, Kategori 5 100 TL, Kategori 6 90 TL, Kategori 7 80 TL, Kategori 8 70 TL." Kağıt biletler geçerli olacak.

  1. 23.10.2019
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