İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı ilk 11'i - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı ilk 11'i

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor, bugün Rus ekibi Krasnodar'ı konuk edecek. Ünal Karaman'ın öğrencileri, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alabilmek için sahada ter dökecek. İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı 11'i...
24 Ekim 2019 Perşembe 07:08 Güncelleme: 24.10.2019 07:08
İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı ilk 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün 3. hafta heyecanı yaşanacak.

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İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı ilk 11'i

C Grubu'nda bulunan temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Krasnodar'ı konuk edecek.

İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı ilk 11'i

Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı ilk 11'i

İŞTE TRABZONSPOR'UN KRASNODAR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı ilk 11'i

UĞURCAN ÇAKIR

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