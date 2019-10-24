İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı ilk 11'i

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor, bugün Rus ekibi Krasnodar'ı konuk edecek. Ünal Karaman'ın öğrencileri, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alabilmek için sahada ter dökecek. İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı 11'i...
24 Ekim 2019 Perşembe 07:08
Güncelleme: 24.10.2019 07:08
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün 3. hafta heyecanı yaşanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
C Grubu'nda bulunan temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Krasnodar'ı konuk edecek.
Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem HaraldLechner yönetecek.