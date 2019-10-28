Başakşehir 2-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış müsabakasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynanan maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth ilk 11'i ile çıktı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı, Gaston Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun ve Ahmet Canbaz yer aldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Krasnodar mücadelesinin başlangıç kardosunda yer alan Fernandes, Yusuf Sarı ve Campi'yi yedeğe çekerken, Abdulkadir Parmak sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Karaman, bu futbolcuların yerine Hüseyin Türkmen, Hosseini, Doğan Erdoğan ve Sturridge'e görev verdi.

TRABZONSPOR'DA KADRO SIKINTISI

Bordo-mavili takım, sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle 21 kişilik müsabaka listesine 19 kişi yazdırdı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban ve Obi Mikel, Medipol Başakşehir müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Karadeniz temsilcisinde 21 kişilik kadroya 19 futbolcunun ismi bildirildi. Bu futbolcular arasında genç oyuncular Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun ve Ahmet Canbaz da yer aldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger müsabakasının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Okan Buruk, Trabzonspor mücadelesinde sahaya Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Okechukwu Azubuike, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli 11'ini çıkardı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Mehmet Topal, Arda Turan, Eljero Elia, Demba Ba, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur Uçar, Berkay Özcan ve Robinho bekledi.

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazandıkları Wolfsberger mücadelesinin başlangıç 11'inde yer alan Mehmet Topal ve Ponck'u yedekler arasında oturttu. Genç teknik adam, bu futbolcuların yerine Azubuike ve Epureanu'yu görevlendirdi.

İSTİKLAL MARŞI ÖĞRENCİLERDEN

İstiklal Marşı, öğrenciler tarafından çalındı.

Müsabaka öncesindeki seremonide çalınan İstiklal Marşı, Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi ile Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi öğrencilerinden oluşan orkestra tarafından icra edildi.

KONUK TAKIM TRİBÜNÜ DOLDU

Trabzonsporlu taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Müsabakaya yoğun ilgi gösteren bordo-mavililer, kale arkasında bulunan misafir takım taraftarları için ayrılan tribünde boş yer bırakmadı. Karadeniz temsilcisinin taraftarları, ev sahibi takım taraftarları arasında da maçı takip etti.

Stadın diğer bölümlerinde ise kale arkaları boş kaldı.

İki ekibin karşılaştıkları Süper Lig 9. hafta kapanış maçı TSİ 20.00'de başladı. Kritik mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanıyor.