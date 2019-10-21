Eski Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’dan ilk asist
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı. 77. dakikada takımı 2-0 gerideyken oyuna giren genç futbolcu 90+3'te Fonte'nin attığı golde asistini yaptı. Yusuf ve arkadaşları sahayı mağlup terk etti. Lille zirvekedik PSG'nin 9 puan gerisinde bulunuyor.
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı. 77. dakikada takımı 2-0 gerideyken oyuna giren genç futbolcu 90+3'te Fonte'nin attığı golde asistini yaptı. Yusuf ve arkadaşları sahayı mağlup terk etti. Lille zirvekedik PSG'nin 9 puan gerisinde bulunuyor.
- 21.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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