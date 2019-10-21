Eski Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’dan ilk asist - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Eski Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’dan ilk asist

Eski Trabzonsporlu ’dan ilk asist

Eski Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’dan ilk asist

Sezon başında 'dan ayrılıp 'in yolunu tutan ilk asistini yaptı. 77. dakikada takımı 2-0 gerideyken oyuna giren genç futbolcu 90+3'te Fonte'nin attığı golde asistini yaptı. Yusuf ve arkadaşları sahayı mağlup terk etti. Lille zirvekedik 'nin 9 puan gerisinde bulunuyor.

Sezon başında 'dan ayrılıp 'in yolunu tutan ilk asistini yaptı. 77. dakikada takımı 2-0 gerideyken oyuna giren genç futbolcu 90+3'te Fonte'nin attığı golde asistini yaptı. Yusuf ve arkadaşları sahayı mağlup terk etti. Lille zirvekedik 'nin 9 puan gerisinde bulunuyor.

  1. 21.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eski Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’dan ilk asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN