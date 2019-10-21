Trabzonspor'da Sörloth: Kuzeyin kralı güzel lakap

23 yaşındaki oyuncu 1 gol, 1 asist ile oynadığı Gaziantep FK maçı sonrası A SPOR mikrofonlarına konuştu. Sörloth "Milli maçlar öncesinde iyi bir çıkışımız vardı. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Gaziantep maçına çok iyi başladık. Sonrasında rakip biraz baskı kurdu. Ancak bunu hemen üzerimizden attık ve galibiyeti aldık" dedi. Taratarın kendisine taktığı "Kuzeyin Kralı" lakabını çok sevdiğini belirten yıldız forvet "Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'tan alıntı yaptılar. Sosyal medyada da bu lakap benim önüme çok düşüyor. Kesinlikle hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Gol krallığı olur mu bilmem. Ben her maça gol atmak için çıkıyorum. Takımın başarısı daha önemli" ifadelerini kullandı.



STURRIDGE HARİKA BİRİ

Sturridge ile oynamak işimizi kolaylaştırıyor. O harika bir oyuncu. Aynı zamanda da harika biri. Saha içinde de dışında da çok iyi anlaşıyoruz. Kalitesi belli bir oyuncu ve o yüzden uyum sorunu yok. Gelir gelmez takıma pozitif etki vermesi de bunun kanıtı."



YUSUF: GOLLE DÖNMEK GÜZEL

Uzun süreli sakatlığını atlatan Yusuf Sarı, Gaziantep FK maçının 73. dakikasında Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine oyuna dahil olmuştu. 81'de gol de atan 20 yaşındaki futbolcu "Çok şükür golle döndüm. Önemli bir sakatlığı atlatıp bu şekilde dönmek moral oldu" dedi.