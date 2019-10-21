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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'un aklı ’da

Trabzonspor'un aklı Krasnodar’da

Bordo-mavili ekipte dünkü idmanda keyifliydi. Başarılı çalıştırıcı, ligde 3'te 3 yaptıktan sonra gözünü Avrupa'ya çevirdi. Usta hoca, perşembe günü oynanacak maçının planını kurmaya başladı.

Bordo-mavili ekipte dünkü idmanda keyifliydi. Başarılı çalıştırıcı, ligde 3'te 3 yaptıktan sonra gözünü Avrupa'ya çevirdi. Usta hoca, perşembe günü oynanacak maçının planını kurmaya başladı. Fırtına sahasında Rus temsilcisini yenerek grupta avantajlı bir pozisyona geçmeyi hedefliyor.

KRASNODAR TEKLEDİ
'un Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, 'de ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 27 puanlı Krasnodar, 29'ar puanlı Lokomotiv ve Zenit'in arkasında 3. sırada yer aldı.

  1. 21.10.2019
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