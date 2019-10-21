Trabzonspor'un aklı Krasnodar’da
Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman dünkü idmanda keyifliydi. Başarılı çalıştırıcı, ligde 3'te 3 yaptıktan sonra gözünü Avrupa'ya çevirdi. Usta hoca, perşembe günü oynanacak Krasnodar maçının planını kurmaya başladı.
Bordo-mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman dünkü idmanda keyifliydi. Başarılı çalıştırıcı, ligde 3'te 3 yaptıktan sonra gözünü Avrupa'ya çevirdi. Usta hoca, perşembe günü oynanacak Krasnodar maçının planını kurmaya başladı. Fırtına sahasında Rus temsilcisini yenerek grupta avantajlı bir pozisyona geçmeyi hedefliyor.
KRASNODAR TEKLEDİ
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Dinamo Moskova ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 27 puanlı Krasnodar, 29'ar puanlı Lokomotiv ve Zenit'in arkasında 3. sırada yer aldı.
- 21.10.2019
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