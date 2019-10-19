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19 Ekim 2019, Cumartesi
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artık bizden biri

Sosa artık bizden biri

'un kaptanı , ikizlerine Türkiye forması giydirdi ve fotoğrafı paylaştı.

'dan gönülleri fethedecek bir hareket daha... Performansı ile taraftarın kalbini kazanan Arjantinli yıldız, kızlarına Milli Takımımızın formasını giydirdi ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğraf kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
  1. 19.10.2019
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