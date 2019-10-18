Mikel ayrı çalıştı
Bordo-mavililer, Gaziantep hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, Gaziantep hazırlıklarına devam etti. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ayrı çalıştı.
HOSSEİNİ KİLİDİ
Ünal Karaman, yarınki Gaziantep FK maçı öncesi savunma oyuncusu Hosseini'ye özel görev verdi. Karaman, takımın savunmadaki sigortası olan İranlı stopere, Gaziantep'in etkili forveti Twumasi'ye adım attırmamasını söyledi.
EKUBAN DÖNÜYOR
Ganalı Ekuban, geçirdiği sakatlıktan sonra İtalya'da ameliyat olmuştu. Uzun süredir burada bulunan 25 yaşındaki santrfor, sosyal medyadan, "Tekrar ayağa kalktım" vurgusunu yaparak koşu bandının üstündeki görselini paylaştı.
ADAPTASYON AYARI
Teknik direktör Ünal Karaman, yarın 17.30'da oynanacak Gaziantep FK maçında adaptasyon sorunu yaşanmaması için antrenmanları bu saate aldı. 53 yaşındaki hoca, oyuncularını uyararak, "Maçın saatinin bir önemi yok. Önemli olan sahada mücadele etmek. Çünkü mücadele etmeden kimse kimseye puan vermiyor" dedi. Karadeniz ekibi bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez gündüz maçına yarın çıkacak.
KADROYU KORUYACAK
Ünal Karaman, ligde oynanan son Çaykur Rizespor maçındaki kadroyu korumak istiyor. 53 yaşındaki hoca, Gaziantep sınavı için sağlık kurulunun Obi Mikel ile ilgili vereceği, "Oynayabilir" raporunu bekliyor. Mikel'in forma giymemesi durumunda bu mevkide Doğan Erdoğan'ı görevlendirmeyi düşünen Karaman, Sturridge'yi de sağ kanatta oynatmayı planladığı Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine ilk 11'e monte edebilir.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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