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18 Ekim 2019, Cuma
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Mikel ayrı çalıştı

Mikel ayrı çalıştı

Bordo-mavililer, Gaziantep hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, Gaziantep hazırlıklarına devam etti. yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ayrı çalıştı.

HOSSEİNİ KİLİDİ
Ünal Karaman, yarınki Gaziantep FK maçı öncesi savunma oyuncusu Hosseini'ye özel görev verdi. Karaman, takımın savunmadaki sigortası olan İranlı stopere, Gaziantep'in etkili forveti Twumasi'ye adım attırmamasını söyledi.

EKUBAN DÖNÜYOR
Ganalı Ekuban, geçirdiği sakatlıktan sonra 'da ameliyat olmuştu. Uzun süredir burada bulunan 25 yaşındaki santrfor, sosyal medyadan, "Tekrar ayağa kalktım" vurgusunu yaparak koşu bandının üstündeki görselini paylaştı.

ADAPTASYON AYARI
Teknik direktör Ünal Karaman, yarın 17.30'da oynanacak Gaziantep FK maçında adaptasyon sorunu yaşanmaması için antrenmanları bu saate aldı. 53 yaşındaki hoca, oyuncularını uyararak, "Maçın saatinin bir önemi yok. Önemli olan sahada mücadele etmek. Çünkü mücadele etmeden kimse kimseye puan vermiyor" dedi. ekibi bu sezon 'de ilk kez gündüz maçına yarın çıkacak.

KADROYU KORUYACAK
Ünal Karaman, ligde oynanan son maçındaki kadroyu korumak istiyor. 53 yaşındaki hoca, Gaziantep sınavı için sağlık kurulunun Obi Mikel ile ilgili vereceği, "Oynayabilir" raporunu bekliyor. Mikel'in forma giymemesi durumunda bu mevkide Doğan Erdoğan'ı görevlendirmeyi düşünen Karaman, Sturridge'yi de sağ kanatta oynatmayı planladığı Kamil 'nin yerine ilk 11'e monte edebilir.

  1. 18.10.2019
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