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15 Ekim 2019, Salı
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Uğurcan’a uyarı

Uğurcan’a uyarı

'ın artan performansı nedeniyle birçok takım peşine düşmüştü. Bordo-mavili teknik heyet oyuncuyla görüştü ve "Sadece sahaya odaklan" uyarısı yapıldı.

'ın artan performansı nedeniyle birçok takım peşine düşmüştü. Başarılı eldivenin maçlarını izlemek için kulübe başvuran scout ekiplerinden haberdar olan 23 yaşındaki eldivenin motivasyonunun düşmesini istemeyen teknik heyet oyuncuyla bir görüşme yaparak, "Sadece sahaya odaklan. Sen iyi oldukça seni takip edeceklerdir. İşini iyi yapıyorsun ama daha da iyi olman gerekiyor" uyarısında bulundu. Uğurcan, sık sık tekliflerle ilgilenmediğini dile getiriyor.

TATLI SIKINTI
Teknik direktör , sakatların yavaş yavaş takıma katılması ve formsuz oyuncuların da grafiğini yükseltmesi ile tatlı bir sıkıntıya girdi. Tecrübeli teknik adam özellikle stoperde Hosseini, Campi, Hüseyin ve Fernandes arasında tercih yapmakta zorlanırken, sağ kanatta Kamil Ahmet'in formu nedeniyle formayı geri almak isteyen Yusuf Sarı ile Avdijaj hırs yaptı. Abdulkadir Parmak, maçında oynayamazsa orta sahada Doğan Erdoğan görev yapacak.

  1. 15.10.2019
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