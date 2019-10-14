Devler peşinde o ise kupa derdinde
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Arsenal, Newcastle United ve Tottenham, Uğurcan Çakır'ı izliyor. Genç filebekçisi ise “Önce kupalar” diyor.
Karadeniz ekibinde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır, yakından takip ediliyor. Liverpool sezon başında 23 yaşındaki eldiven için bir yoklama çekmişti. Kırmızılar dışında Arsenal, Tottenham ve Newcastle da milli kalecinin peşinde. Bu 4 ekibin bir süredir Trabzonspor maçlarına scout yolladığı ve Uğurcan hakkında raporlar tuttuğu biliniyor. Ancak bordo-mavili formayla parlayan başarılı file bekçisi şu sıralarda transferi hiç düşünmüyor. Aklı fikri Trabzonspor'un sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmasında.
- 14.10.2019
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Devler peşinde o ise kupa derdinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.