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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Devler peşinde o ise kupa derdinde

Devler peşinde o ise kupa derdinde

ekiplerinden , , ve Tottenham, 'ı izliyor. Genç filebekçisi ise “Önce kupalar” diyor.

ekibinde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken , yakından takip ediliyor. sezon başında 23 yaşındaki eldiven için bir yoklama çekmişti. Kırmızılar dışında , Tottenham ve Newcastle da milli kalecinin peşinde. Bu 4 ekibin bir süredir maçlarına scout yolladığı ve Uğurcan hakkında raporlar tuttuğu biliniyor. Ancak bordo-mavili formayla parlayan başarılı file bekçisi şu sıralarda transferi hiç düşünmüyor. Aklı fikri Trabzonspor'un sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmasında.

  1. 14.10.2019
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