Devler peşinde o ise kupa derdinde

Karadeniz ekibinde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır, yakından takip ediliyor. Liverpool sezon başında 23 yaşındaki eldiven için bir yoklama çekmişti. Kırmızılar dışında Arsenal, Tottenham ve Newcastle da milli kalecinin peşinde. Bu 4 ekibin bir süredir Trabzonspor maçlarına scout yolladığı ve Uğurcan hakkında raporlar tuttuğu biliniyor. Ancak bordo-mavili formayla parlayan başarılı file bekçisi şu sıralarda transferi hiç düşünmüyor. Aklı fikri Trabzonspor'un sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmasında.