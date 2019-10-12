53 yaşında 53 maç

Trabzonspor'da futbolcu, yardımcı antrenör, sportif direktör ve son olarak teknik direktör olarak görev yapan Ünal Karaman, 30 Mayıs 2018'den itibaren takımın başında. 53 yaşındaki hoca, söz konusu dönemden sonra Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçları olmak üzere 53 kez resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu periyotta 26 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 yenilgi alan Karaman, 1.77 puan ortalaması elde etti.

STRES ATTI

Rizespor maçının ardından milli ara nedeniyle oyuncularına 4 gün izin veren Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu süreyi hem çalışarak hem de stres atarak geçirdi. 53 yaşındaki hoca, önceki gün de Artvin Karagöl'e gitti. Karagöl'de sonbaharın eşsiz renk cümbüşünün tadını çıkartıp stres atan Karaman, burada 1 gece konakladı.