Scout ekibinin Brezilya çıkarması
Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başladı. Bordo-mavililer'de komite üyelerinin özellikle orta saha ve ofansif hat için oyuncu takip edeceği öğrenildi.
İzleme komitesi Brezilya'ya çıkarma yaptı. Komite üyelerinin özellikle orta saha ve ofansif hat için oyuncu takip edeceği öğrenildi. Belirli bir isim üzerinde durmayacak olan scout ekibi, uygun maliyetli oyuncuları belirleyip rapor sunacak.
PFDK'DAN TRABZONSPOR'A CEZA
PFDK, Trabzonspor'a ceza kesti. Kurul, Rize maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin, kötü tezahürat nedeniyle 20 bin TL ceza verdi, tribünden yer alan taraftarın passoliglerinin bir maçlığa bloklanmasına karar verdi.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
Scout ekibinin Brezilya çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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