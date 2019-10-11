Scout ekibinin Brezilya çıkarması

İzleme komitesi Brezilya'ya çıkarma yaptı. Komite üyelerinin özellikle orta saha ve ofansif hat için oyuncu takip edeceği öğrenildi. Belirli bir isim üzerinde durmayacak olan scout ekibi, uygun maliyetli oyuncuları belirleyip rapor sunacak.

PFDK'DAN TRABZONSPOR'A CEZA

PFDK, Trabzonspor'a ceza kesti. Kurul, Rize maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin, kötü tezahürat nedeniyle 20 bin TL ceza verdi, tribünden yer alan taraftarın passoliglerinin bir maçlığa bloklanmasına karar verdi.