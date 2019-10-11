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11 Ekim 2019, Cuma
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Scout ekibinin çıkarması

Scout ekibinin Brezilya çıkarması

'da transfer çalışmaları erken başladı. Bordo-mavililer'de komite üyelerinin özellikle orta saha ve ofansif hat için oyuncu takip edeceği öğrenildi.

İzleme komitesi 'ya çıkarma yaptı. Komite üyelerinin özellikle orta saha ve ofansif hat için oyuncu takip edeceği öğrenildi. Belirli bir isim üzerinde durmayacak olan scout ekibi, uygun maliyetli oyuncuları belirleyip rapor sunacak.

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  1. 11.10.2019
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