Ordumuzun yanındayız
Trabzonspor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı Barış Pınar Harekatı'na sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla destek verdi.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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