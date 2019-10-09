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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Ordumuzun yanındayız

Ordumuzun yanındayız

Kulübü, 'nin Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı Barış Pınar Harekatı'na sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla verdi.

'nin Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı 'na tam verdi. Bordo-mavili kulübün sosyal medyasından paylaşılan videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin azim ve kararlığını dile getiren görsellere yer verilirken, Trabzonspor'un her daim ordumuzun yanında olduğu da vurgulandı. Trabzonspor kulübü videoyu "Her şart ve koşulda sizinleyiz" başlığıyla tüm dünyaya duyurdu.
  1. 9.10.2019
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