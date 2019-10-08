Nwakaeme şov başladı
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, bu yıla sessiz bir giriş yaptıktan sonra Beşiktaş maçıyla kendine geldi. Siyah-beyazlı ekibe karşı 1 gol 1 asist kaydeden 30 yaşındaki oyuncu, Rizespor deplasmanında da başroldeydi.
Nijeryalı yıldız geçen sezona damga vurmuştu. Bu yıla sessiz girdikten sonra Beşiktaş maçında 1 gol, 1 asistle dönmüştü. 30 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor deplasmanında da baş roldeydi. 3 puanı getiren golü atan tecrübeli isim "Bu şartlarda kazanmak çok önemliydi. Bizi buraya kadar gelip destekleyen taraftara çok teşekkür ederim. Golüm onlara hediye" dedi.
5 GÜN İZİN
Ünal Karaman, milli arada futbolcularına 3 gün izin vermişti. Başarılı çalıştırıcı, Rize'deki zorlu hava şartları ve son dakikada gelen 3 puan sonrasında izni uzattı. Buna göre Trabzonsporlu oyuncuların milli arada izni 5 güne çıktı. Oyuncular, Karaman'ın verdiği 2 gün ek izne sevindi.
2 HAFTADA TIRMANDI
Trabzonspor ligin 5. haftasında tek galibiyet ve 3 beraberlikle 9. basamakta bulunuyordu. Karadeniz Fırtınası, vites artırıp önce sahasında Beşiktaş'ı ardından da deplasmanda Çaykur Rize'yi devirdi. 6 basamak birden fırlayan bordo-mavililer, 7. haftayı 3. sırada tamamladı. Sıfır olan averajı da artı 4'e çıktı. Şimdi hedef zirveyi ele geçirmek.
SENEGALLİ İBO YİNE MAÇTA
Türkiye'ye geldikten sonra Trabzonspor'a gönül veren Senegalli İbrahim'in Rize deplasmanındaki görüntüsü hafızalara kazındı. Bordo-mavili taraftarlarla birlikte deplasman yapan 'Senegalli İbo', Nwakaeme'nin golü sonrasında büyük coşku yaşadı. Bayrağını alarak tellere tırmandı. O anlar böyle fotoğrafa dönüştü.
SOLLADI GEÇTİ
Karadeniz temsilcisi, başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Bu yıla ise daha iyi girdi. Geçen sezon 10 puanla 10. basamakta bulunan Trabzonspor bu yıl ise hanesine 12 puan yazdırdı. Bordo-mavililer attıkları 13 gol karşılığında savunmada da başarılıydı. Sadece 4 gol yediler.
ZİRVE ARTIK FIRTINALI
Son dakikada gelen Rizespor galibiyeti yerel basını coşturdu. Sonnokta Gazetesi "Zirve artık Fırtınalı" başlığı attı. Kuzey Ekspres "Trabzonspor, Atmaca'yı 90'da avladı" dedi. Günebakış "Rize'de Trabzon güldü" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi de "Müthiş derbide Trabzonspor güldü" yazarak bordo-mavili ekibin galibiyetine geniş yer verdi.
- 8.10.2019
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Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Sturridge ısınıyor
Toplam 2
Yorum
ismail rizeyi sturidge devirecek
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