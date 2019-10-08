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08 Ekim 2019, Salı
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Kuzeyin kralı

Kuzeyin kralı

Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki forveti için suskun kaldığı dönemde çatlak sesler çıkmıştı. Son 4 lig maçında gol şov yapınca Sörloth övgüler almaya başladı.

Bordo-mavili kulübün sezon başında renklerine bağladığı iyi bir başlangıçtan sonra suskunluğa bürünmüştü. Teknik direktör Ünal Karaman'ın çok güvendiği isimlerden biri olan 'Kuzeyin Kralı' bu dönemde ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Norveçli yıldız, bu sözlere en güzel cevabı en iyi bildiği yerde verdi. Son 4 lig maçında 3 gol, 1 asistle oynadı. Geride kalan 7 haftada kaydettiği 4 gol, 2 asist ile gönüllere damga vurdu.

TARAFTARLAR ÖZÜR DİLEDİLER

Teknik direktör Ünal Karaman, sisteminin çok önemli bir parçası olan Alexander Sörloth'u yere göğe koyamıyor. Başarılı çalıştırıcı "Her geçen gün bu takıma olan bağlılığı artıyor. Potansiyeli çok daha iyi. O güçlendikçe biz de güçleneceğiz" ifadelerini kullandı. Bu arada formsuz olduğu kısa dönemde Norveçli yıldızı, sosyal medya hesabından eleştirilenler de ilginç bir yeniliğe imza attı. Bazı bordo-mavili taraftarlar Sörloth'tan özür diledi.

7 MAÇIN 5'İNDE KATKI

Alexander Sörloth ligde 7 maçın 5'inde takımına gol veya asist katkısı verdi. Sadece Yeni Malatyaspor ve F.Bahçe maçlarını boş geçti.

MÜTHİŞ SERİ 19 MAÇA ÇIKTI

Karadeniz ekibini durdurabilen yok. Bordomavililer, Süper Lig'de tam 19 maçtır rakip ağları sarsıyor. Bu rakam hem kulüp tarihinin rekoru hem de şu anda ligde devam eden en uzun seri konumunda. bu periyotta rakip filelere 40 gol bıraktı. Maç başına 2.1'lik ortalama yakaladı.

  1. 8.10.2019
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