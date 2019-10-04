İşte Fırtına’nın müthiş sistemi
Trabzonspor'un analiz ekibi idmanları ve maçları 9 özel kamera, 4 laptop ile takip ediyor. Animasyonlu maçlar ve yakın pozisyon takibiyle detaylı rapor hazırlıyor.
Trabzonspor'un 2 yıldır yakaladığı büyük çıkışta teknolojiyi iyi kullanmasının da payı büyük. Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman'ın büyük önem verdiği analiz sistemi kusursuz şekilde işliyor. Bordo-mavili ekibin analiz ekibi, idmanları ve maçları 9 kamera ile kaydediyor. 4 laptop'a aktarılan bilgiler üzerinden de detaylı bir rapor çıkarılıp teknik direktör Ünal Karaman'ı sunuluyor. Deneyimli çalıştırıcı da bu raporlar üzerinden oyuncuların tüm verilerini takip ederek maç 11'ine, hangi değişikliği ne zaman yapacağına kadar planlarını yapıyor. Bordo-mavili ekibin analiz ekibi özellikle idmanlarda yakın pozisyon takipleriyle her oyuncunun ne yaptığını saniye saniye takip ediyor. Trabzonspor'un karşılaşmalardan önce animasyonlu maçlar oynatıyor. Sonuçta her oyuncu için ayrı ayrı bir rapor hazırlanıyor. Ayrıca takımın performansı da raporlanıyor. Yönetim ve Ünal Karaman, analiz ekibinin performansından memnun.
- 4.10.2019
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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