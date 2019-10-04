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04 Ekim 2019, Cuma
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İşte ’nın müthiş sistemi

İşte Fırtına’nın müthiş sistemi

'un analiz ekibi idmanları ve maçları 9 özel kamera, 4 laptop ile takip ediyor. Animasyonlu maçlar ve yakın pozisyon takibiyle detaylı rapor hazırlıyor.

'un 2 yıldır yakaladığı büyük çıkışta teknolojiyi iyi kullanmasının da payı büyük. 'da 'ın büyük önem verdiği analiz sistemi kusursuz şekilde işliyor. Bordo-mavili ekibin analiz ekibi, idmanları ve maçları 9 kamera ile kaydediyor. 4 laptop'a aktarılan bilgiler üzerinden de detaylı bir rapor çıkarılıp teknik direktör Ünal Karaman'ı sunuluyor. Deneyimli çalıştırıcı da bu raporlar üzerinden oyuncuların tüm verilerini takip ederek maç 11'ine, hangi değişikliği ne zaman yapacağına kadar planlarını yapıyor. Bordo-mavili ekibin analiz ekibi özellikle idmanlarda yakın pozisyon takipleriyle her oyuncunun ne yaptığını saniye saniye takip ediyor. Trabzonspor'un karşılaşmalardan önce animasyonlu maçlar oynatıyor. Sonuçta her oyuncu için ayrı ayrı bir rapor hazırlanıyor. Ayrıca takımın performansı da raporlanıyor. Yönetim ve Ünal Karaman, analiz ekibinin performansından memnun.

  1. 4.10.2019
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