Uğurcan çok yetenekli
TFF Gelişim Direktörlüğü Antrenör Eğitimcisi olan eski kaleci Rasim Kara, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı övdü.
TFF Gelişim Direktörlüğü Antrenör Eğitimcisi olan eski kaleci Rasim Kara, Türk eldivenleri övdü. Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük de yapan unutulmaz isim "Çok iyi kalecilerimiz var. Uğurcan Çakır son derece yetenekli. Henüz kariyerinin başında ve sürekli öğreniyor. Altay Bayındır, Muhammed Şengezer de çok iyi kaleciler" ifadelerini kullandı.
88'de asist alışkanlık
Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçının 88. dakikasında topu oyuna hızlı sokarak Anthony Nwakaeme'ye asist yapmıştı. Bu genç eldivenin ilk gol pası değil. 23 yaşındaki eldiven, Karabük karşılaşmasında Yusuf Yazıcı'yı golle buluşturmuştu. Uğurcan Çakır o asistini de 88. dakikada yapmıştı
88'de asist alışkanlık
Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçının 88. dakikasında topu oyuna hızlı sokarak Anthony Nwakaeme'ye asist yapmıştı. Bu genç eldivenin ilk gol pası değil. 23 yaşındaki eldiven, Karabük karşılaşmasında Yusuf Yazıcı'yı golle buluşturmuştu. Uğurcan Çakır o asistini de 88. dakikada yapmıştı
- 2.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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