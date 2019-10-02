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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Uğurcan çok yetenekli

Uğurcan çok yetenekli

TFF Gelişim Direktörlüğü Antrenör Eğitimcisi olan eski kaleci , kalecisi 'ı övdü.

TFF Gelişim Direktörlüğü Antrenör Eğitimcisi olan eski kaleci , Türk eldivenleri övdü. Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük de yapan unutulmaz isim "Çok iyi kalecilerimiz var. son derece yetenekli. Henüz kariyerinin başında ve sürekli öğreniyor. Altay Bayındır, Muhammed Şengezer de çok iyi kaleciler" ifadelerini kullandı.

88'de asist alışkanlık
Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçının 88. dakikasında topu oyuna hızlı sokarak Anthony Nwakaeme'ye asist yapmıştı. Bu genç eldivenin ilk gol pası değil. 23 yaşındaki eldiven, Karabük karşılaşmasında Yusuf Yazıcı'yı golle buluşturmuştu. Uğurcan Çakır o asistini de 88. dakikada yapmıştı
  1. 2.10.2019
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