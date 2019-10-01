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01 Ekim 2019, Salı
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Sosa: Hoca vur dedi

Sosa: Hoca vur dedi

maçının kahramanı Arjantinli yıldız golünü anlattı: Karaman ‘Yakın yerlerdeki topları kaleye vur’ dedi. Öyle yaptım ve ikisi de gol oldu.

Bordo-mavili ekibin Kartal'ı 4-1 ile geçtiği maça oynadığı futbol ve golüyle damga vuran , başarısının mimarı olarak teknik direktör 'ı gösterdi. Arjantinli süper yıldız "İlk golün kime yazıldığı önemli değil. Hocamız benden kaleye yakın noktalardan şut atmamı istemişti. Onun dediğini yaptım ve bu şekilde 2 gol bulduk" dedi. Sosa, 'kahraman' ilan edilmesiyle ilgili ise "Ben sadece takımıma yardımcı olmakla ilgileniyorum. Ben bu takımın kaptanıyım ve her şeyimi fazlasıyla vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Anlaşma yakın
'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sosa maç sonrasında "Kulübüm isterse imza atarım" demişti. Arjantinli yıldızın menajeri maçını tribünden takip etti. Taraflar masaya oturdu. İki yıllık yeni sözleşme yapılması bekleniyor.
  1. 1.10.2019
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