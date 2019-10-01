Sosa: Hoca vur dedi
Beşiktaş maçının kahramanı Arjantinli yıldız golünü anlattı: Karaman ‘Yakın yerlerdeki topları kaleye vur’ dedi. Öyle yaptım ve ikisi de gol oldu.
Anlaşma yakın
Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sosa maç sonrasında "Kulübüm isterse imza atarım" demişti. Arjantinli yıldızın menajeri Beşiktaş maçını tribünden takip etti. Taraflar masaya oturdu. İki yıllık yeni sözleşme yapılması bekleniyor.
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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