Sabredenlere selam olsun!
Beşiktaş zaferi sonrası resmi hesaplardan bir video paylaşıldı. "Kazanmanın ilk adımı inancı muhafaza etmektir. Bizimle yürüyenlere ve sabredenlere selam olsun" cümlesiyle açılan videoda Ünal Karaman'ın maç önü konuşmalarına yer verildi. Videoda analiz ekibinin kullandığı son model cihazlar da yer aldı.
İŞTE O VİDEO
Kazanmanın ilk adımı inancı muhafaza etmektir. Bizimle yürüyenlere ve sabredenlere selam olsun! ??? pic.twitter.com/9jYvLuLKPT— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) September 30, 2019
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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