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01 Ekim 2019, Salı
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Sabredenlere selam olsun!

Sabredenlere selam olsun!

 zaferi sonrası resmi hesaplardan bir video paylaşıldı. "Kazanmanın ilk adımı inancı muhafaza etmektir. Bizimle yürüyenlere ve sabredenlere selam olsun" cümlesiyle açılan videoda 'ın maç önü konuşmalarına yer verildi. Videoda analiz ekibinin kullandığı son model cihazlar da yer aldı.

, karşısında 26 sezon sonra 4 gollü galibiyet elde etti. ekibi 1993-94 sezonunda sahasında rakibini 4-2'lik skorla devirmişti. o dönem futbolcu olarak sahadaydı. Bordo-mavililer bu kez Karaman'ın kulübede olduğu mücadelede Kartal'ı 4 golle geçti.


İŞTE O VİDEO
  1. 1.10.2019
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