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30 Eylül 2019, Pazartesi
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Sturridge ters girdi

Sturridge ters girdi

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan -Beşiktaş karşılaşmasında Bordo-mavililerin İngiliz golcüsü 89. dakikada oyuna dahi olurken, sahaya ilginç bir şekilde girdi. Değişiklik işareti verildiğinde 30 yaşındaki oyuncu arkasını dönerek ters bir şekilde maça dahil oldu.

Fırtına'nın İngiliz forveti 89. dakikada oyuna dahi olurken, sahaya ilginç bir şekilde girdi. Değişiklik işareti verildiğinde 30 yaşındaki oyuncu arkasını dönerek ters bir şekilde maça dahil oldu. Sadece 6 dakika sahada kalan Daniel Sturridge, gole de çok yaklaştı. Son dakikada kazanılan serbest vuruşta nefis bir şut çıkardı. Ancak Loris Karius yatarak topu güçlükle çeldi.

  1. 30.9.2019
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