Sturridge ters girdi
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında Bordo-mavililerin İngiliz golcüsü Daniel Sturridge 89. dakikada oyuna dahi olurken, sahaya ilginç bir şekilde girdi. Değişiklik işareti verildiğinde 30 yaşındaki oyuncu arkasını dönerek ters bir şekilde maça dahil oldu.
Fırtına'nın İngiliz forveti Daniel Sturridge 89. dakikada oyuna dahi olurken, sahaya ilginç bir şekilde girdi. Değişiklik işareti verildiğinde 30 yaşındaki oyuncu arkasını dönerek ters bir şekilde maça dahil oldu. Sadece 6 dakika sahada kalan Daniel Sturridge, gole de çok yaklaştı. Son dakikada kazanılan serbest vuruşta nefis bir şut çıkardı. Ancak Loris Karius yatarak topu güçlükle çeldi.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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