Mehmet Yiğit Alp: Doğruları yapmaya devam edeceğiz
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Beşiktaş'ı 4-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yiğit Alp, yönetim kurulu olarak doğruları yapmaya devam edeceklerini söyledi.
- 30.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
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Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
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Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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