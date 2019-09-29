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29 Eylül 2019, Pazar
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: Doğruları yapmaya devam edeceğiz

Mehmet Yiğit Alp: Doğruları yapmaya devam edeceğiz

Asbaşkanı , 'ı 4-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yiğit Alp, yönetim kurulu olarak doğruları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Asbaşkanı , 4-1 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alp, doğruları yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Yaptığınız doğrular sonunda başarıyı da getirecek. Bugün yenersin, yarın yenilirsin bunlar hiç biri önemli değil. Biz doğruları yapacağız ve en sonunda Trabzonspor başarıya ulaşacak. Hiç bir tereddütümüz yok. İnsanların bize güvenmesi lazım. Trabzonspor'un yönetimine, hocasına inansınlar sonunda doğru yere ulaşacağız. Yönetim olarak bizim bundan bir endişemiz yok. Kimseninde bir endişesi olmasın" dedi.

  1. 30.09.2019
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