Uğurcan Çakır: Güzel bir oyunla galibiyet aldık - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Uğurcan Çakır: Güzel bir oyunla galibiyet aldık

: Güzel bir oyunla galibiyet aldık

Uğurcan Çakır: Güzel bir oyunla galibiyet aldık

'un file bekçisi , güzel bir oyunla galibiyet aldıklarını belirterek, galibiyete taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

'in 6. haftasında , 'ı konuk etti. Bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan , Beşiktaş maçında yakaladıkları fırsatları iyi değerlendiklerini dile getirerek, "Biraz inişli, çıkışlı bir peformansımız vardı. İyi oynuyorduk ama sonuca biraz zor gidiyorduk. Bugün yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik. Arkadaşlık ve yardımlaşma en üst düzeydeydi. Bu da skora yansıdı. Güzel bir oyunla galibiyet aldık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.

Beşiktaş maçında pozisyonları gole çevirince farklı bir skorun çıktığını kaydeden Çakır, "Bizim her maç için hedefimiz aynı. Galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. En iyi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz. İçeride Basel ile oynayacağız. Taraftarlarımızın karşısında daha güçlüyüz. İnşallah Basel'i geçip sonrada Rize'de güzel bitirip milli takım arasına gireriz. Maçlar anlık oluyor. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirince ayrıca kaliteli ayaklarımız var. Pozisyonları gole çevirince farklı bir skor çıktı. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
  1. 30.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uğurcan Çakır: Güzel bir oyunla galibiyet aldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN