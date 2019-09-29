Uğurcan Çakır: Güzel bir oyunla galibiyet aldık
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, güzel bir oyunla galibiyet aldıklarını belirterek, galibiyete taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.
Beşiktaş maçında pozisyonları gole çevirince farklı bir skorun çıktığını kaydeden Çakır, "Bizim her maç için hedefimiz aynı. Galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. En iyi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz. İçeride Basel ile oynayacağız. Taraftarlarımızın karşısında daha güçlüyüz. İnşallah Basel'i geçip sonrada Rize'de güzel bitirip milli takım arasına gireriz. Maçlar anlık oluyor. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirince ayrıca kaliteli ayaklarımız var. Pozisyonları gole çevirince farklı bir skor çıktı. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
- 30.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
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Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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