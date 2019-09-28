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28 Eylül 2019, Cumartesi
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"Bana bırakın"

"Bana bırakın"

, derbisinde eleştirilere cevap verebilmek adına ekstra çalışmalar yapıyor

Bordo-mavili forma ile ilk 3 maçında 3 gol atan ancak daha sonra gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan , son olarak Sivas karşılaşmasında penaltı atışından yararlanamamış ve takımını 3 puandan etmişti. Norveçli golcü, karşılaşmasında kendisini affetirmek istiyor. 23 yaşındaki forvet, siyah-beyazlıları yıkmak adına özel çalışmalar yapıyor.

Hızlarını keselim
Beşiktaş derbisi öncesi 'dan, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel'e özel görev... Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin hızını kesme adına orta sahadaki iki oyuncusundan sürekli baskı kurmasını istedi.

  1. 28.9.2019
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