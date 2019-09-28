"Bana bırakın"
Alexander Sörloth, Beşiktaş derbisinde eleştirilere cevap verebilmek adına ekstra çalışmalar yapıyor
Hızlarını keselim
Beşiktaş derbisi öncesi Ünal Karaman'dan, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel'e özel görev... Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin hızını kesme adına orta sahadaki iki oyuncusundan sürekli baskı kurmasını istedi.
- 28.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
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Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
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Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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