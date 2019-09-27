Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman'a inancımız tam!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın toplantısı düzenledi İşte Ahmet Ağaoğlu'nun gündeme dair yaptığı açıklamanın satır başları:

"Trabzonspor'u çok büyük sıkıntılar içerisinde aldık ancak şu anki geldiğimiz durum biraz daha rahat. Finansal olarak adım atması mümkün olmayan Trabzonspor'dan bugünlere geldik"

Finansal yeniden yapılandırmanın en önemli aktörlerinden biri Trabzonspor Kulübü olmuştur."

ELDEN PARA ÖDEME DÖNEMİ BİTTİ

Bugün futbolcularımızın maaşları en fazla 6-7 gün gecikmeli olarak ödenmektedir. Trabzonspor'da elden para ödeme dönemi bitti.

"Trabzonspor'un geliri ağustos ayı itibarıyla tarihinde ilk defa 330 milyon liraya yaklaşmıştır."

ZİRVE YARIŞININ ARKASINDA KALMAYACAĞIZ

"Trabzonspor hiçbir şekilde zirve yarışının arkasında kalmayacaktır." "Trabzonspor bugün kar elde eden bir kulüp haline gelmiştir."

106 MİLYON LİRA GELİR AÇIKLANDI

Ağaoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Dün gece geç saatlerde Trabzonspor Sportif Aş. 106 milyon TL gelir açıklamıştır. 2010 yılından sonra ilk defa gelir beyan etmiştir. Geldiğimiz zaman verdiğimiz en önemli söz buydu. Yaptığımız konuşmada açıklamış olduğumuz programda verdiğimiz söz buydu. Sürdürebilir bir yapısı olmadıktan sonra Trabzonspor'un hiçbir yere gidemeyeceği karanlık bir geleceğin beklediğini açık bir şekilde ifade etmiş birinci önceliğimizin bu olduğunun Trabzonspor'un hiçbir zaman şampiyonluk yarışından geride kalmayacağını ve 3-4 seneye ihtiyacımızın olduğunu söyledik.

Bugün itibariyle Trabzonspor ekonomik ve finansal anlamda sürdürebilir yapıyı oluşturmuştur. Her sene 200 milyonun üzerinde borç yükünün altına sokulmuş Trabzonspor bugün kar açıklayabilen kulüp haline gelmiştir. Geçen sene neredeyse bütün zamanını finansal sıkıntıları haciz kaldırmak için sadece şu kadarını söyleyeyim bizimle alakası olmayan oyuncu antrenör teknik adam borçlarıyla alakalı olarak ödemiş olduğumuz para 50 milyon TL'nin üzerindeydi tazminat ve birikmiş alacak olarak. 70 milyona varan bir menajer komisyonu ödemek zorunda kaldı.

GELİRLERİN YÜZDE 70'İ BORÇ ÖDEMEYE GİDİYOR

UEFA'nın 6 ayda bir yaptığı incelemeler TFF tarafından 1 ay içerisinde 2-3 defa yapılıyor ve uygunluklar doğrultusunda oyuncu ödemeleri ve futbol ailesine olan ödemeler gerçekleşiyor. Trabzonspor'un elde ettiği tüm gelirlerin yüzde 70'i borç ödemeye yüzde 30'u kulüp harcamalarına ayırlıyor. Borç azaldıkça harcamanın oranı yukarı çıkacaktır. Bu doğrultuda eleştiriler yapılırsa daha doğru olacağına inanıyorum."

ÜNAL KARAMAN'A YAPILAN ELEŞTİRİLER YERSİZ VE HAKSIZ

Teknik direktörümüz Ünal Karaman ile sözleşme imzalarken çok sayıda kriteri göz önüne aldık. İstikrarın olmadığı yerde başarının da gelmesi mümkün değildir. Ünal Karaman ile ilgili yapılan eleştiriler çok yersiz ve haksızdır. Ünal Karaman'a inancımız ve güvenimiz tam. Geride olduğumuz bazı maçları taraftarımızın desteği, hocamızın liderliği ile kazandık.