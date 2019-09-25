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25 Eylül 2019, Çarşamba
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'da kendini geçemedi

Trabzonspor'da Ünal Karaman kendini geçemedi

Geçiığimiz sezon takımın başında yer alan teknik direktör , ilk beş haftada 7 puan elde ederken, bu sezon aynı dönemde 6 puanda kaldı.

Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden bordo-mavililer bu sezon atılan ve yenen gollerde de kötü istatistik sergiledi. Geçtiğimiz sezon 9 gol atıp 6 gol yemişti.

6.5 MİLYON TL BUHAR OLDU
Bordo-mavili takım bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. 3 müsabakayı beraberlikle tamamlayan , 1 kez ise kaybetti. ekibi kötü grafiği sebebiyle önemli bir maddi gelirden oldu. Çünkü 'de galibiyet başına 2.6 milyon lira ve beraberliğe 1.3 milyon lira prim veriliyor. Bu periyotta toplamda 6 milyon 500 bin lirayı kasasına koyamayan Fırtına 1 galibiyetten 2.6 milyon lira, 3 beraberlikle de toplamda 6 milyon 500 bin liranın sahibi oldu.

SAKATLARDAN İYİ HABER
Fırtına, maçının ardından ara vermeden ile oynayacağı derbi hazırlıklarına başladı. yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Sturridge, Ekuban ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Menüsküs ameliyatı olan Yusuf Sarı ile sakatlığı olan Fernandes ise uzun bir aradan sonra takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavili takımın antrenmanını çok sayıda yönetici izledi.

  1. 25.9.2019
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