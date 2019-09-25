Trabzonspor'da Ünal Karaman kendini geçemedi
Geçiığimiz sezon takımın başında yer alan teknik direktör Ünal Karaman, ilk beş haftada 7 puan elde ederken, bu sezon aynı dönemde 6 puanda kaldı.
Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden bordo-mavililer bu sezon atılan ve yenen gollerde de kötü istatistik sergiledi. Geçtiğimiz sezon 9 gol atıp 6 gol yemişti.
6.5 MİLYON TL BUHAR OLDU
Bordo-mavili takım bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. 3 müsabakayı beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, 1 kez ise kaybetti. Karadeniz ekibi kötü grafiği sebebiyle önemli bir maddi gelirden oldu. Çünkü Süper Lig'de galibiyet başına 2.6 milyon lira ve beraberliğe 1.3 milyon lira prim veriliyor. Bu periyotta toplamda 6 milyon 500 bin lirayı kasasına koyamayan Fırtına 1 galibiyetten 2.6 milyon lira, 3 beraberlikle de toplamda 6 milyon 500 bin liranın sahibi oldu.
SAKATLARDAN İYİ HABER
Fırtına, Sivasspor maçının ardından ara vermeden Beşiktaş ile oynayacağı derbi hazırlıklarına başladı. Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Sturridge, Ekuban ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Menüsküs ameliyatı olan Yusuf Sarı ile sakatlığı olan Fernandes ise uzun bir aradan sonra takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavili takımın antrenmanını çok sayıda yönetici izledi.
- 25.9.2019
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Toplam 1
Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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