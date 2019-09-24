Ünal Karaman: Hata yaptık çok üzgünüm
Karadeniz ekibinin hocası Ünal Karaman, maçın ardından düzenlediği kısa basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı: "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Çok fazla maçın adına yapılacak yorum yok. Maç genelinde istekli oynamaya çalışan takımımız vardı ama özellikle deplasmanlarda penaltı dahil pozisyonları yapamazsak zorlanırız. Detaylarda yaptığımız hatalar yüzünden kaybettik. Çalışacağız, devam edeceğiz. Son anda yediğimiz gol pahalıya mal oldu."
Karadeniz ekibinin hocası Ünal Karaman, maçın ardından düzenlediği kısa basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı: "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Çok fazla maçın adına yapılacak yorum yok. Maç genelinde istekli oynamaya çalışan takımımız vardı ama özellikle deplasmanlarda penaltı dahil pozisyonları yapamazsak zorlanırız. Detaylarda yaptığımız hatalar yüzünden kaybettik. Çalışacağız, devam edeceğiz. Son anda yediğimiz gol pahalıya mal oldu."
BEKLENEN KADRO ÇIKTI
Fırtına'nın hocası Ünal Karaman, Sivasspor maçına beklenen kadro ile çıktı. Getafe sınavında forma giyen Doğan Erdoğan'ı kulübeye çeken Karaman, orta sahada yeniden Abdulkadir Parmak'ı görevlendirdi.
225 GÜN SONRA KAYIP
Trabzon, ligde deplasmanda 225 gün sonra dün kaybetti. Dış sahada son yenilgisini 10 Şubat 2019'da G.Saray'dan (3-1) alan Fırtına, sonraki 9 deplasmanda 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.
QNB BU KEZ KOLDA
Geçen sezon göğüs sponsoru olan QNB Finansbank bu kez Trabzonspor'un maç formasının kolunda yer alacak. 3 yıllık anlaşma yapılırken, QNB yıllık 1.9 milyon TL + KDV bedel ödeyecek ve ayrıca bu bedel devam eden yıllar için TÜFE+ÜFE ortalaması oranında artırılacak.
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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