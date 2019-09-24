Trabzonspor'da savunmada büyük gedik
Bordo-mavili takımda savunmadaki sıkıntı dikkat çekiyor. Fırtına üst üste oynadığı son 16 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. En son geçen sezonun 28. haftasında 1-0 kazandığı Bursaspor sınavında gol yemeyen Karadeniz ekibi, daha sonra Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı tüm mücadelelerde kalesini kapatamadı.
Bordo-mavili takımda savunmadaki sıkıntı dikkat çekiyor. Fırtına üst üste oynadığı son 16 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. En son geçen sezonun 28. haftasında 1-0 kazandığı Bursaspor sınavında gol yemeyen Karadeniz ekibi, daha sonra Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı tüm mücadelelerde kalesini kapatamadı. Bu periyotta ligde geçen sezon 6, bu sezon da 5 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 16 gol, Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere kalesinde 23 gol gördü.
- 24.9.2019
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Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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