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24 Eylül 2019, Salı
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'da savunmada büyük gedik

Trabzonspor'da savunmada büyük gedik

Bordo-mavili takımda savunmadaki sıkıntı dikkat çekiyor. Fırtına üst üste oynadığı son 16 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. En son geçen sezonun 28. haftasında 1-0 kazandığı sınavında gol yemeyen ekibi, daha sonra ve 'nde çıktığı tüm mücadelelerde kalesini kapatamadı.

Bordo-mavili takımda savunmadaki sıkıntı dikkat çekiyor. Fırtına üst üste oynadığı son 16 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. En son geçen sezonun 28. haftasında 1-0 kazandığı sınavında gol yemeyen ekibi, daha sonra ve 'nde çıktığı tüm mücadelelerde kalesini kapatamadı. Bu periyotta ligde geçen sezon 6, bu sezon da 5 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 16 gol, Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere kalesinde 23 gol gördü.

  1. 24.9.2019
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