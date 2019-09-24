Trabzonspor'da savunmada büyük gedik

Bordo-mavili takımda savunmadaki sıkıntı dikkat çekiyor. Fırtına üst üste oynadığı son 16 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. En son geçen sezonun 28. haftasında 1-0 kazandığı Bursaspor sınavında gol yemeyen Karadeniz ekibi, daha sonra Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı tüm mücadelelerde kalesini kapatamadı. Bu periyotta ligde geçen sezon 6, bu sezon da 5 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 16 gol, Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere kalesinde 23 gol gördü.