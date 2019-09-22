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22 Eylül 2019, Pazar
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Sabırsızlıkla bekliyorum

Sabırsızlıkla bekliyorum

Sezon başında 'a transfer olan , üzerinden paylaştığı bir gönderiyle taraftarları heyecanlandırdı. Getafe maçındaki skordan memnun olmadıklarını belirten İngiliz forvet, "Sivasspor maçını dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Sturridge, Sivasspor maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. hesabından paylaşımda bulunan tecrübeli futbolcu, Getafe maçındaki sonuçtan memnun olmadığını belirterek, "Oynadıkça daha iyi bir duruma geleceğim. Getafe maçında istediğimiz sonucu alamadık. Sivasspor ile oynanacak olan oyunu dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 22.9.2019
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