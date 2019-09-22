Sabırsızlıkla bekliyorum

Sturridge, Sivasspor maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan tecrübeli futbolcu, Getafe maçındaki sonuçtan memnun olmadığını belirterek, "Oynadıkça daha iyi bir duruma geleceğim. Getafe maçında istediğimiz sonucu alamadık. Sivasspor ile oynanacak olan oyunu dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.