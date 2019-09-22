Sabırsızlıkla bekliyorum
Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Daniel Sturridge, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir gönderiyle taraftarları heyecanlandırdı. Getafe maçındaki skordan memnun olmadıklarını belirten İngiliz forvet, "Sivasspor maçını dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Sturridge, Sivasspor maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan tecrübeli futbolcu, Getafe maçındaki sonuçtan memnun olmadığını belirterek, "Oynadıkça daha iyi bir duruma geleceğim. Getafe maçında istediğimiz sonucu alamadık. Sivasspor ile oynanacak olan oyunu dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
- 22.9.2019
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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