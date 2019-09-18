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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Süper Novak

Süper Novak

'da hem savunuyor, hem gol atıyor hem de inanılmaz centilmen. Geldiği günden bu yana ekibine 15 puan kazandırdı.

'de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan 'un ilk golünü atan Çek sol bek , Fırtına'da 3. sezonunda da golcü kimliğini gösteriyor. 2017-18 sezonu ara transfer döneminde Danimarka ekibi Midtjylland'dan 1 milyon 900 bin euro'ya alınan 29 yaşındaki futbolcu, 48 lig maçında 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1, 'nde de 4 maçta 1 kez olmak üzere toplam 55 maçta 11 gol kaydetti. İlk sezonunda 15 lig maçında 3 gol atan başarılı savunmacı, geçen sezon da 29 lig maçında 5, 3 kupa sınavında 1 gol atarak 32 maçta 6 kez rakip fileleri sarstı. Novak, bu sezonda ligde 4 maçta 1, Avrupa'da da 4 maçta 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE ATMIŞTI

TRABZONSPOR, 2017-2018 sezonunda Novak'ın gol attığı maçlarda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalırken Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu. , geçen sezon ise ekibinin 2-2 berabere kaldığı Ankaragücü maçının yanı sıra galip geldiği 3-1'lik Akhisarspor, 2-1'lik Fenerbahçe, 4-2'lik İstikbal Mobilya Kayserispor, 2-1'lik Beşiktaş maçlarında rakip fileleri birer kez havalandırdı. Novak, bu sezon da ligin 4. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk golünü kaydetti. Karadeniz ekibi, Novak'ın gol attığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 15 puan elde etmeyi başardı.

HEM AYAK, HEM KAFA

Novak, Trabzonspor'da ilk sezonundaki 3 golünü ayakla kaydederken, geçen sezon 5 golünün 4'ünü kafa, 2'sini de ayakla attı. Bordomavili futbolcu bu sezon ise 1 kez ayakla, 1 kez de kafayla rakip fileleri havalandırdı. Çek oyuncu, gollerin 6'sını ayakla, 5'ini de kafayla rakip filelere bıraktı.
Centilmen savunmacı

Novak, Trabzonspor'da 55 maçta centilmenliği ile dikkatleri çekerken cezalı konumuna düşmedi. Bordo- mavili futbolcu, hiç kırmızı kart görmezken toplam 3 sezonda 5 sarı kart yedi.

"GETAFE'Yİ MAĞLUP EDECEĞİZ"

Novak, G.Birliği maçında alınan beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ancak gerekli dersleri çıkardıklarını belirtti. Çek sol bek, "Bu sezon her kulvarda hedeflerimiz var ve o hedeflere doğru yürümek, iler lemek istiyoruz. Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak önemli bir başarı elde ettik ama bunun devamını getirmek zorundayız. Kadromuz önemli işler başarabilecek potansiyele sahip. Getafe deplasmanına da puanlar ya da en kötü ihtimalle puan için gidiyoruz. Başka düşüncemiz olmayacak ve bunu sahada göstereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

  1. 18.9.2019
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