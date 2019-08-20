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20 Ağustos 2019, Salı
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Uğurcan büyük kaleci

Uğurcan büyük kaleci

'nın tecrübeli kalecisi , 'un genç file bekçisi için övgü dolu sözler sarf etti. Öztürk, "Uğurcan Çakır, çok daha büyük bir kaleci olacak. Onu sadece 'de izlemeyeceğiz. Ona inanıyorum" diye konuştu.

'nın tecrübeli kalecisi , 'un genç file bekçisi için övgü dolu sözler sarf etti. Öztürk, "Uğurcan Çakır, çok daha büyük bir kaleci olacak. Onu sadece 'de izlemeyeceğiz. Ona inanıyorum" diye konuştu.

  1. 20.8.2019
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