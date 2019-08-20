Uğurcan büyük kaleci

Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk, Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler sarf etti. Öztürk, "Uğurcan Çakır, çok daha büyük bir kaleci olacak. Onu sadece Türkiye'de izlemeyeceğiz. Ona inanıyorum" diye konuştu.