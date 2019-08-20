Yenilmez armada - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Yenilmez armada

Yenilmez armada

Yenilmez armada

'de 13 maçtır bileği bükülmeyen bordo- mavililer, bu karşılaşmada 9 kez sahadan galip ayrıldı, 4 kez de puanları paylaşmak zorunda kaldı. ekibi, son olarak bu seriyi yakaladığın ise sene 2011'di. Şubat-Eylül 2011 tarihlerinde 16 maçta kaybetmeyen Fırtına, bir daha bu sayıya ulaşamadı.

Süper Lig'de 13 maçtır bileği bükülmeyen bordo- mavililer, bu karşılaşmada 9 kez sahadan galip ayrıldı, 4 kez de puanları paylaşmak zorunda kaldı. ekibi, son olarak bu seriyi yakaladığın ise sene 2011'di. Şubat-Eylül 2011 tarihlerinde 16 maçta kaybetmeyen Fırtına, bir daha bu sayıya ulaşamadı.

AYARI BOZULDU
Trabzon'da yayın yapan gazeteler 1-1 sona eren Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken manşetlerle çıktı. Sonnokta "Trabzon'un ayarı bozuldu", "Günebakış "Trabzon yıkıldı", Taka "Paşa geçit vermedi" başlıkları ile çıktı.

  1. 20.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yenilmez armada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN