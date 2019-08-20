Yenilmez armada
Süper Lig'de 13 maçtır bileği bükülmeyen bordo- mavililer, bu karşılaşmada 9 kez sahadan galip ayrıldı, 4 kez de puanları paylaşmak zorunda kaldı. Karadeniz ekibi, son olarak bu seriyi yakaladığın ise sene 2011'di. Şubat-Eylül 2011 tarihlerinde 16 maçta kaybetmeyen Fırtına, bir daha bu sayıya ulaşamadı.
Süper Lig'de 13 maçtır bileği bükülmeyen bordo- mavililer, bu karşılaşmada 9 kez sahadan galip ayrıldı, 4 kez de puanları paylaşmak zorunda kaldı. Karadeniz ekibi, son olarak bu seriyi yakaladığın ise sene 2011'di. Şubat-Eylül 2011 tarihlerinde 16 maçta kaybetmeyen Fırtına, bir daha bu sayıya ulaşamadı.
AYARI BOZULDU
Trabzon'da yayın yapan gazeteler 1-1 sona eren Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken manşetlerle çıktı. Sonnokta "Trabzon'un ayarı bozuldu", "Günebakış "Trabzon yıkıldı", Taka "Paşa geçit vermedi" başlıkları ile çıktı.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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