Yenilmez armada

Süper Lig'de 13 maçtır bileği bükülmeyen bordo- mavililer, bu karşılaşmada 9 kez sahadan galip ayrıldı, 4 kez de puanları paylaşmak zorunda kaldı. Karadeniz ekibi, son olarak bu seriyi yakaladığın ise sene 2011'di. Şubat-Eylül 2011 tarihlerinde 16 maçta kaybetmeyen Fırtına, bir daha bu sayıya ulaşamadı.

AYARI BOZULDU

Trabzon'da yayın yapan gazeteler 1-1 sona eren Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken manşetlerle çıktı. Sonnokta "Trabzon'un ayarı bozuldu", "Günebakış "Trabzon yıkıldı", Taka "Paşa geçit vermedi" başlıkları ile çıktı.