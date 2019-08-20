Trabzonspor'da Sörloth fırtınası
Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da takımın tek golünü kaydeden Alexander Sörloth, fırtına gibi esiyor.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da takımın tek golünü kaydeden Alexander Sörloth, fırtına gibi esiyor. 3 resmi maçta attığı 3 golle coşan Norveçli forvet, Kasımpaşa karşısında skor ürettiği için kendi adına mutlu olduğunu söylerken, "Ancak bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik" ifadelerini kullandı. AEK sınavı için Norveçli santrfor, "AEK bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmanda iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde de galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum. Kaliteli bir takımız ve turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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