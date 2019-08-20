Trabzonspor'da Sörloth fırtınası

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da takımın tek golünü kaydeden Alexander Sörloth, fırtına gibi esiyor. 3 resmi maçta attığı 3 golle coşan Norveçli forvet, Kasımpaşa karşısında skor ürettiği için kendi adına mutlu olduğunu söylerken, "Ancak bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik" ifadelerini kullandı. AEK sınavı için Norveçli santrfor, "AEK bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmanda iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde de galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum. Kaliteli bir takımız ve turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi.