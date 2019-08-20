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20 Ağustos 2019, Salı
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'da fırtınası

Trabzonspor'da Sörloth fırtınası

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan 'da takımın tek golünü kaydeden Alexander , fırtına gibi esiyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan 'da takımın tek golünü kaydeden Alexander , fırtına gibi esiyor. 3 resmi maçta attığı 3 golle coşan forvet, Kasımpaşa karşısında skor ürettiği için kendi adına mutlu olduğunu söylerken, "Ancak bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik" ifadelerini kullandı. sınavı için Norveçli santrfor, "AEK bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmanda iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde de galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum. Kaliteli bir takımız ve turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

  1. 20.8.2019
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