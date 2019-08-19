Trabzonspor'a Sturridge müjdesi
Bir süredir Trabzonspor'la transfer görüşmelerini sürdüren Daniel Sturridge için Fransız basınından yeni bir iddia geldi. Buna göre İngiliz yıldızla öğleden sonra sözleşme imzalanabileceği ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Trabzonspor'la transfer görüşmesi yapmak üzere amcası ve annesi şehre gelen İngiliz golcü Daniel Sturridge'de yeni bir gelişme yaşanıyor.
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Monaco'nun da Falcao'nun yerine düşündüğü İngiliz futbolcu, Trabzonspor'la anlaşmaya çok yakın. Bugün öğleden sonra oyuncuyla sözleşme imzalanabileceği ifade edildi. Sözleşmenin uzun süreli olacağı bilgisi de paylaşıldı.
29 yaşındaki Sturridge'in bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi bitmiş ancak kontratını yenilememe kararı almıştı.
- 19.08.2019
- Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri
- Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! Ayakta alkışladılar
- İşte yeni sol bek! Fenerbahçe resmen... Son dakika transfer haberleri
- Shaqiri'den flaş açıklama! Galatasaray'dan...
- Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Trabzonspor'a Sturridge müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.