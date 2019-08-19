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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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'a Sturridge müjdesi

Trabzonspor'a Sturridge müjdesi

Bir süredir 'la görüşmelerini sürdüren için Fransız basınından yeni bir iddia geldi. Buna göre İngiliz yıldızla öğleden sonra sözleşme imzalanabileceği ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'la görüşmesi yapmak üzere amcası ve annesi şehre gelen İngiliz golcü 'de yeni bir gelişme yaşanıyor.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Monaco'nun da Falcao'nun yerine düşündüğü İngiliz futbolcu, Trabzonspor'la anlaşmaya çok yakın. Bugün öğleden sonra oyuncuyla sözleşme imzalanabileceği ifade edildi. Sözleşmenin uzun süreli olacağı bilgisi de paylaşıldı.

29 yaşındaki Sturridge'in bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi bitmiş ancak kontratını yenilememe kararı almıştı.


  1. 19.08.2019
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