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11 Ağustos 2019, Pazar
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Zaman lazım

Zaman lazım

Karadeniz ekibinin yıldız transferi Obi Mikel, ile oynadığı ilk karşılaşmada etkili olamamıştı. Nijeryalı futbolcu, devre arasında yerini Alexander Sörloth'a bırakmıştı. Teknik direktör , 32 yaşındaki futbolcu için "O çok özel bir oyuncu. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Gücüne kavuşacaktır" diye konuştu

Övgüler Ekuban'a
Fırtına'nın hücum oyuncusu Caleb Ekuban, maçında dönerek voleyle müthiş bir gol kaydetmişti. Spor siteleri, 25 yaşındaki futbolcunun golünü paylaştı. İzlenme rekorları kırdı. Takım arkadaşları da tebrik etti.

Yenilgiyi unuttu
, 16 maçtır kaybetmiyor. Son olarak kupada Ümraniyespor'a boyun eğen bordo-mavililern, hazırlık karşılaşmaları da dahil bileği bükülmüyor. Fırtına, çıktığı son 16 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.

Keyifli idman
Deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bu maçın rövanşının hazırlıklarını sürdürüyor. yönetimindeki çalışmada bordomavililer, toparlanma antrenmanı yaptılar. Çalışma boyunca futbolcuların bir hayli keyifli olduğu görüldü. İdman sırasındaki oyunları kazananlar galibiyet pozu verdiler.

Bu kadar kaldık
Takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, antrenman sonrasında Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak ile olduğu bir kareyi paylaştı. 19 yaşındaki oyuncu altına da "Bu kadar kaldık, yavaş yavaş azalıyoruz" notunu düşerek Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gidişini hala unutamadığını gösterdi.

  1. 11.8.2019
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