Zaman lazım
Karadeniz ekibinin yıldız transferi Obi Mikel, Sparta Prag ile oynadığı ilk karşılaşmada etkili olamamıştı. Nijeryalı futbolcu, devre arasında yerini Alexander Sörloth'a bırakmıştı. Teknik direktör Ünal Karaman, 32 yaşındaki futbolcu için "O çok özel bir oyuncu. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Gücüne kavuşacaktır" diye konuştu
Fırtına'nın hücum oyuncusu Caleb Ekuban, Sparta Prag maçında dönerek voleyle müthiş bir gol kaydetmişti. Spor siteleri, 25 yaşındaki futbolcunun golünü paylaştı. İzlenme rekorları kırdı. Takım arkadaşları da tebrik etti.
Yenilgiyi unuttu
Trabzonspor, 16 maçtır kaybetmiyor. Son olarak kupada Ümraniyespor'a boyun eğen bordo-mavililern, hazırlık karşılaşmaları da dahil bileği bükülmüyor. Fırtına, çıktığı son 16 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.
Keyifli idman
Deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bu maçın rövanşının hazırlıklarını sürdürüyor. Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada bordomavililer, toparlanma antrenmanı yaptılar. Çalışma boyunca futbolcuların bir hayli keyifli olduğu görüldü. İdman sırasındaki oyunları kazananlar galibiyet pozu verdiler.
Bu kadar kaldık
Takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, antrenman sonrasında Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak ile olduğu bir kareyi paylaştı. 19 yaşındaki oyuncu altına da "Bu kadar kaldık, yavaş yavaş azalıyoruz" notunu düşerek Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gidişini hala unutamadığını gösterdi.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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