Yusuf için maça gelin - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Yusuf için maça gelin

Yusuf için maça gelin

Yusuf için maça gelin

'in resmi sitesi, bugün oynanacak karşılaşması öncesi taraftarı stada çağıran bir yazı yayınladı. Uzun yazıda, Nantes maçına gitmek için önemli sebeplerden birinin de olduğu belirtildi.

Lille'in resmi sitesi, bugün oynanacak karşılaşması öncesi taraftarı stada çağıran bir yazı yayınladı. Uzun yazıda, Nantes maçına gitmek için önemli sebeplerden birinin de olduğu belirtildi. 'dan ayrıldıktan sonra 'in yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu da bir an önce yeni takımının formasıyla sahaya çıkmak istiyor. Trabzonspor taraftarı başarı mesajları yolluyor.
  1. 11.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yusuf için maça gelin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN