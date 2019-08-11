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11 Ağustos 2019, Pazar
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Sörloth'u geri alabiliyor muyuz!

Sörloth'u geri alabiliyor muyuz!

, 'den olumsuz yantı alınca 'u kadrosuna katmıştı. Palace taraftarları, Fırtına’ya giden eski yıldızlarının golüne hayran kaldı

Trabzonspor, 'den olumsuz yantı alınca 'u kadrosuna katmıştı. Norveçli futbolcu, henüz ilk maçındaki pozitif futbolu ve attığı müthiş golüyle sınıfı geçti. taraftarı da Karadeniz ekibine gönderdikleri Sörloth'un bu formunun ardından dizlerini dövmeye başladı. Sörloth'un harika golünü izleyen Palace taraftarı, Twitter'a "Onu geri alamıyor muyuz?", "Yönetim, Sörloth'u geri çağırsın" tweetleri attı. Bordo-mavili taraftarlardan da cevap gecikmedi: O artık Kuzey'in oğlu. Bizim golcümüzden uzak durun.

  1. 11.8.2019
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