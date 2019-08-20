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20 Ağustos 2019, Salı
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Hoşgeldin Sturridge

Hoşgeldin Sturridge

Uzun zamandır görüşülen , dün gece ’ye ayak bastı. Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek yıldız oyuncunun 3 senelik imzayı atacağı belirtiliyor.

Forvet takviyesi yapmak isteyen Fırtına, uzun zamandır görüştüğü transferinde mutlu sona ulaştı. Dün önce 'nın ünlü gazetesi L'Equipe, 'un Daniel Sturridge ile anlaştığını ve sözleşme imzalanacağını duyurdu. İngiliz golcünün Trabzonspor'a 'Evet' dediğini bildiren gazete "Monaco, Falcao'yu 'ye gönderdikten sonra Sturridge'yi de Türklere kaptırdı. Sturridge, Trabzonspor ile bir-iki gün içerisinde sözleşme imzalayacak" ifadelerini kullandı. Ardından da beklenen büyük bomba patladı. 29 yaşındaki futbolcu, dün gece 23.30'da Yeni Havalimanı'na ayak bastı.

2 MiLYON EURO ALACAK
Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek olan İngiliz santrfor, tesisleri ve stadı gezecek. Ardından da yöneticilerle son detayları görüşecek olan Sturridge'ye, senelik 2 milyon euro verileceği belirtiliyor. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon euro'ya kadar çıkması bekleniyor. ekibi, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü oyuncunun bordo-mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor. ile toplamda 51 maça çıkan Sturridge, 29 gol kaydetmişti. 29 yaşındaki forvetin aynı zamanda menajeri olan amcası ve annesi geçtiğimiz hafta Trabzon'a gelerek şehri gezmişti.

STURRİDGE DÜN GECE İSTANBUL'A AYAK BASTI
Trabzonspor'un yeni yıldızı Sturridge, sevgilisi, annesi ve menajeri olan amcasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi. İngiliz yıldızı Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Sertaç Güven karşıladı.

3 KULVARDA OLMAK
Ünal Karaman, karşısında birçok futbol otoritesine sürpriz gelebilecek rotasyon tercihini hayata geçirdi. Anlaşılan o ki üç kulvarın üçünde de sonuna kadar yarışan bir Trabzonspor izlettirmek niyetinde. Sezon planlamasını yapan ve risk alan elbette o ve ekibi. Uzun vadede planı ne kadar tutacak merak ediyoruz. Sanıyorum her üç kulvarda da en ufak başarısız sonuç diğer kulvarları da doğrudan etkileyecek düşüncesinde. Sezon başı yükselen beklentilerin sadece şampiyonluk olmadığını o da görmüş olabilir. MİNİ YORUM OLCAY ÇAKIR

  1. 20.8.2019
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