Hoşgeldin Sturridge

Forvet takviyesi yapmak isteyen Fırtına, uzun zamandır görüştüğü Daniel Sturridge transferinde mutlu sona ulaştı. Dün önce Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe, Trabzonspor'un Daniel Sturridge ile anlaştığını ve sözleşme imzalanacağını duyurdu. İngiliz golcünün Trabzonspor'a 'Evet' dediğini bildiren gazete "Monaco, Falcao'yu Türkiye'ye gönderdikten sonra Sturridge'yi de Türklere kaptırdı. Sturridge, Trabzonspor ile bir-iki gün içerisinde sözleşme imzalayacak" ifadelerini kullandı. Ardından da beklenen büyük bomba patladı. 29 yaşındaki futbolcu, dün gece 23.30'da İstanbul Yeni Havalimanı'na ayak bastı.



2 MiLYON EURO ALACAK

Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek olan İngiliz santrfor, tesisleri ve stadı gezecek. Ardından da yöneticilerle son detayları görüşecek olan Sturridge'ye, senelik 2 milyon euro verileceği belirtiliyor. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon euro'ya kadar çıkması bekleniyor. Karadeniz ekibi, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü oyuncunun bordo-mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor. Liverpool ile toplamda 51 maça çıkan Sturridge, 29 gol kaydetmişti. 29 yaşındaki forvetin aynı zamanda menajeri olan amcası ve annesi geçtiğimiz hafta Trabzon'a gelerek şehri gezmişti.



STURRİDGE DÜN GECE İSTANBUL'A AYAK BASTI

Trabzonspor'un yeni yıldızı Sturridge, sevgilisi, annesi ve menajeri olan amcasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi. İngiliz yıldızı Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Sertaç Güven karşıladı.



3 KULVARDA OLMAK

Ünal Karaman, Kasımpaşa karşısında birçok futbol otoritesine sürpriz gelebilecek rotasyon tercihini hayata geçirdi. Anlaşılan o ki üç kulvarın üçünde de sonuna kadar yarışan bir Trabzonspor izlettirmek niyetinde. Sezon planlamasını yapan ve risk alan elbette o ve ekibi. Uzun vadede planı ne kadar tutacak merak ediyoruz. Sanıyorum her üç kulvarda da en ufak başarısız sonuç diğer kulvarları da doğrudan etkileyecek düşüncesinde. Sezon başı yükselen beklentilerin sadece şampiyonluk olmadığını o da görmüş olabilir. MİNİ YORUM OLCAY ÇAKIR