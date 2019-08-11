İlle de Niasse
Karadeniz Fırtınası, Sörloth’un ardından bir forvet daha alacak. Geçmiş yıllarda Akhisarspor formasıyla Süper Lig’i kasıp kavuran 29 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililere en yakın isim
UCUZA BİTİRMEK İSTİYOR
Alexandar Sörloth'un sözleşmesine "2020-21 sezonunda maçların yüzde 50'sine çıkarsa 6 milyon euro bonservis bedeliyle kesin transferi gerçekleşir" maddesi bulunuyor. Bu ihtimal gerçekleşirse Crystal Palace'a bu parayı ödemek zorunda olan Fırtına, Oumar Niasse için kasasından yüksek bir rakam çıkarmak istemiyor. Everton da gelecek sezon sözleşmesi biteceği için tecrübeli forvetinin kiralık olarak gitmesine izin tanımıyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Everton, 5 milyon euro'dan kapıyı açmıştı. Premier Lig temsilcisi bu rakamı düşürürse Trabzonspor da prensipte el sıkıştığı Oumar Niasse ile imzalayacak.
FORMA ŞANSI AZ
Oumar Niasse büyük umutlarla transfer edildiği Everton'da bir türlü beklenilen performansı gösteremedi. Everton daha önce Hull City ve Cardiff'e kiraladığı Senegalli futbolcuyu kadrosunda istemiyor. Moise Kean, Richarlison, Dominic Calvert- Lenin, Cenk Tosun gibi isimlerin arkasında gösterilen 29 yaşındaki futbolcu da forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor.
- 11.8.2019
-
Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
-
Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
-
Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
İlle de Niasse haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.