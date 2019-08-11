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11 Ağustos 2019, Pazar
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Çıkış yok!

Çıkış yok!

taraftarı maçı biletlerini tüketti. 15 Ağustos’taki rövanş maçında yer yerinden oynayacak. Özel koreografiler ve pankartlar da hazırlanıyor.

Karadeniz temsilcisi, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağında karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen pes etmemiş ve maçı 2-2'ye getirmişti. Trabzonsporlu futbolcuların bu muhteşem geri dönüşüne taraftar da kayıtsız kalmadı. 15 Ağustos'taki rövanş mücadelesi öncesi 60 ila 650 TL arasında çıkan biletler tamamen tükendi. Kapalı gişe oynanacak karşılaşmada 40 bin taraftar Stadı'nda yerini alacak. 3 sezon aranın ardından Avrupa Kupası maçı özlemini giderecek olan bordo-mavili taraftarlar stadı süsleyecekler. Özel koreografiler ve pankartlar da hazırlanıyor.
  1. 11.8.2019
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