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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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'da!

Edgar Le Trabzonspor'da!

'nın Lille kulübü, Portekizli stoper 'nin 'a olduğunu açıkladı.

Lille, Yusuf Yazıcı transferi için yapılan anlaşmada 'a verilen 25 yaşındaki stoper 'in ayrılığını açıkladı.

Fransız ekibi, 2017'de Portekiz'in Belesenses takımına 3.5 milyon euro ödeyerek 'yi etmişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Le, geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta görev aldı.


  1. 12.08.2019
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