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11 Ağustos 2019, Pazar
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unutulmadı

Eren Bülbül unutulmadı

Maçka'nın  yiğidi , şehadetinin 2. yılında dualarla anıldı. "İyi ki varsın Eren" pankartları şehrin dört bir yanına asılırken törene birçok taraftarı da katıldı.

Maçka'nın yiğidi , şehadetinin 2. yılında dualarla anıldı. "İyi ki varsın Eren" pankartları şehrin dört bir yanına asılırken törene birçok taraftarı da katıldı. Bordo-mavililer, şehit Eren için "Onu asla unutmayız. O bu topraklardan çıkmış büyük bir kahraman" dediler.
  1. 11.8.2019
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