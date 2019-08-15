Sturridge'in ailesi Trabzon'da
Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan İngiliz golcü Daniel Sturridge'in İstanbul'a gelen annesi ve amcası transfer görüşmelerini yapmak üzere Trabzon'a geçti.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in annesi ve amcası Trabzonspor ile görüşmek üzere dün İstanbul'a bugün de saat 12.00'de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a geldi.
İç hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaparak Sertaç Güven ile birlikte alandan ayrılan futbolcunun annesi Grace Sturridge ve amcası Dean Sturridge'in, Trabzonspor yönetimi ile görüşme yapacağı, kulüp tesislerini ve kenti gezeceği, ayrıca bu akşam oynanacak Trabzonspor-Sparta Prag mücadelesini de tribünden takip edeceği öğrenildi. Yapılacak görüşmelerde mutabakat sağlanması durumunda ise Daniel Sturridge'in Trabzon'a davet edileceği belirtildi.
3.4 MİLYON EURO
Yapılacak görüşmede Sturridge'e Trabzonspor yönetimi 1.5 milyon euro imza parasını peşin ödemeyi teklif edecek. Senelik de 1.9 milyon euro önerecek.
- 15.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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