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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Sturridge'in ailesi 'da

Sturridge'in ailesi Trabzon'da

Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan İngiliz golcü 'in 'a gelen annesi ve amcası görüşmelerini yapmak üzere 'a geçti.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 29 yaşındaki forvet oyuncusu 'in annesi ve amcası ile görüşmek üzere dün 'a bugün de saat 12.00'de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte 'a geldi.

İç hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaparak Sertaç Güven ile birlikte alandan ayrılan futbolcunun annesi Grace Sturridge ve amcası Dean Sturridge'in, Trabzonspor yönetimi ile görüşme yapacağı, kulüp tesislerini ve kenti gezeceği, ayrıca bu akşam oynanacak Trabzonspor- mücadelesini de tribünden takip edeceği öğrenildi. Yapılacak görüşmelerde mutabakat sağlanması durumunda ise Daniel Sturridge'in Trabzon'a davet edileceği belirtildi.

3.4 MİLYON EURO

Yapılacak görüşmede Sturridge'e Trabzonspor yönetimi 1.5 milyon euro imza parasını peşin ödemeyi teklif edecek. Senelik de 1.9 milyon euro önerecek.



  1. 15.08.2019
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