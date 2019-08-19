Nazar boncuğu

Geçen hafta Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında Sparta Prag'ı mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ilk maçında Kasımpaşa ile berabere kaldı: 1-1. Karadeniz ekibi de diğer şampiyonluk adayları gibi sezona puan kaybı ile başladı ama futbolda sık gördüğümüz bir anlık şanssızlığın kurbanı oldu. Nwakaeme'nin bilinen görüntüsünden uzak olması da takımı olumsuz etkiledi. Ancak bordo- mavililer özellikle hücumda şu anda ligin en potansiyelli takımı.



Fırtına dün 2 puan kaybetse de yenilmeme serisini sürdürdü. Süper Lig'de 12, genelde ise son 17 maçtır yenilmeyen Fırtına, serisini 18'e çıkardı. Karadeniz ekibi, son olarak 26 Şubat'ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a boyun eğdi. Bordo-mavililer, bu tarihten sonra oynadığı maçlarda ise müthiş bir seri yakaladı. Bu süre içerisinde yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, 2018-19 sezonunda ligde oynadığı son 12 maçında kaybetmedi. Daha sonra ise 4 hazırlık maçında da berabere kaldı. Son olarak ise Avrupa'da Sparta Prag ile oynadığı 2 maçta da kaybetmedi.



KARAMAN'DAN BEŞ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, Prag'ı 2-1 yendikleri maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. Savunmada Hüseyin ve Hosseini'nin yerine Campi ve Fernandes, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Obi Mikel, hücumda da Ekuban'ın yerine Yusuf Sarı görev yaptı.



YEDİ OYUNCUDAN SÜPER LİG SİFTAHI

İki takımda maça 11'de başlayan 7 isim Süper Lig'de ilk kez görev aldı. Trabzonspor'da yeni transferler Campi, Fernandes, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Sörloth, Süper Lig'deki ilk maçlarına çıktılar. Kasımpaşa'da da Fernandes ve Thiam siftah yaptı. Mikel, Sarı ve Thiam ikinci yarıda çıktı.



İSTANBUL'DA SERİ SÜRÜYOR

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 21. kez karşı karşıya geldi. İki takımın ligde oynadığı 21 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. İstanbul'da iki takım arasında oynanan 11 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 5 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.