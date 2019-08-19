Nazar boncuğu
Sörloth ile öne geçen bordo-mavili takım, Aytaç Kara’nın sayısına engel olamadı. Birçok fırsatı değerlendiremeyen Fırtına, 17 maçlık yenilmezlik serisini 18’e çıkarmayı bildi.
Geçen hafta Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında Sparta Prag'ı mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ilk maçında Kasımpaşa ile berabere kaldı: 1-1. Karadeniz ekibi de diğer şampiyonluk adayları gibi sezona puan kaybı ile başladı ama futbolda sık gördüğümüz bir anlık şanssızlığın kurbanı oldu. Nwakaeme'nin bilinen görüntüsünden uzak olması da takımı olumsuz etkiledi. Ancak bordo- mavililer özellikle hücumda şu anda ligin en potansiyelli takımı.
Fırtına dün 2 puan kaybetse de yenilmeme serisini sürdürdü. Süper Lig'de 12, genelde ise son 17 maçtır yenilmeyen Fırtına, serisini 18'e çıkardı. Karadeniz ekibi, son olarak 26 Şubat'ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a boyun eğdi. Bordo-mavililer, bu tarihten sonra oynadığı maçlarda ise müthiş bir seri yakaladı. Bu süre içerisinde yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, 2018-19 sezonunda ligde oynadığı son 12 maçında kaybetmedi. Daha sonra ise 4 hazırlık maçında da berabere kaldı. Son olarak ise Avrupa'da Sparta Prag ile oynadığı 2 maçta da kaybetmedi.
KARAMAN'DAN BEŞ DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, Prag'ı 2-1 yendikleri maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. Savunmada Hüseyin ve Hosseini'nin yerine Campi ve Fernandes, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Obi Mikel, hücumda da Ekuban'ın yerine Yusuf Sarı görev yaptı.
YEDİ OYUNCUDAN SÜPER LİG SİFTAHI
İki takımda maça 11'de başlayan 7 isim Süper Lig'de ilk kez görev aldı. Trabzonspor'da yeni transferler Campi, Fernandes, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Sörloth, Süper Lig'deki ilk maçlarına çıktılar. Kasımpaşa'da da Fernandes ve Thiam siftah yaptı. Mikel, Sarı ve Thiam ikinci yarıda çıktı.
İSTANBUL'DA SERİ SÜRÜYOR
Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 21. kez karşı karşıya geldi. İki takımın ligde oynadığı 21 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. İstanbul'da iki takım arasında oynanan 11 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 5 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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